Quotennews

Biathlon am Dienstag ist ausbaufähig

von

2,20 Millionen Menschen sahen die Übertragung aus Schweden. Die neue Dokumentation startete im Anschluss mäßig.

Am Dienstag stand beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund das Rennen über 15 Kilometer der Frauen an. Alexander Ruda und Denise Herrmann-Wick standen vor der Kamera, Volker Grube kommentierte den Lauf. 2,20 Millionen Menschen sahen die Sendung, die auf einen Marktanteil von 23,2 Prozent kam. Bei den jungen Erwachsenen wurden nur 0,13 Millionen gezählt, sodass ein Marktanteil von guten 10,8 Prozent erreicht wurde. Erste wurde die Italienerin Dorothea Wierer, es folgten die Finnin Sonja Leinamo und die Französin Camille Bened.

Um 17.25 Uhr startete das ZDF die Doku-Serie «Biathlon Nation  Ein Team. Eine Mission.» von Christian Twente und Eva Schöttendreier. Die Produktion erzählt den Konkurrenzkampf um die Rückkehr in die Weltspitze 2024/2025 und kam bei der Premiere auf nur 1,52 Millionen und 11,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,16 Millionen ermittelt, das bedeutete 8,7 Prozent.

3,19 Millionen Menschen sahen um 18.00 Uhr die neue Folge von «SOKO Köln». Die Produktion von Antje Bähr, die Alexander Sascha Thiel verfilmte, erreichte 19,2 Prozent Marktanteil. Die Geschichte Doppelt gestorben holte sich aber nur 0,08 Millionen junge Zuschauer und fuhr 3,3 Prozent Marktanteil ein. Die «heute»-Nachrichten sahen 2,98 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden auf 15,1 Prozent bei allen sowie 5,7 Prozent bei den jungen Erwachsenen beziffert. Schließlich verfolgten 3,12 Millionen noch «Die Rosenheim-Cops», die Sendung holte sich 13,9 Prozent. Mit 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren lediglich 4,0 Prozent möglich.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
