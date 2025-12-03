«DSWNWP»-Abschied: Gottschalk wird entspannter Beobachter

Wie RTL kürzlich bestätigte, wird Thomas Gottschalk trotz Krebserkrankung wie geplant an seiner Abschiedssendung von «Denn sie wissen nicht, was passiert» am kommenden Samstag teilnehmen. Auf der Website des Senders hieß es wörtlich: "Auf seinen eigenen ausdrücklichen Wunsch wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern".
Unklar blieb im Zuge dessen zunächst die Form und Art und Weise seines Auftretens, schließlich erschien es aktuell schwer vorstellbar, dass Gottschalk die Sendung durchmoderiert. So wird es nun auch nicht kommen, wie RTL-Chefin Inga Leschek in einem Interview bei "RTL.de" preisgab, in dem sie sagt: Es wird eine großartige Party für ihn, auf die er als Gast kommt und alles genießen kann. Er muss nicht arbeiten, er kriegt alles präsentiert."
Im weiteren Verlauf des Gesprächs betont die Programm-Managerin auch nochmal explizit: "Thomas wünscht sich diese Abschiedssendung. Wir planen die schon sehr lange. Er freut sich darauf. Zu sehen ist sie in zeitversetzter Übertragung an diesem Samstag, den 6. Dezember ab 20.15 Uhr. Gerüchten zufolge werden dann auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch ihren Hut nehmen bei der Unterhaltungssendung. Ob eine ursprünglich geplante Reset-Ausgabe am 13. Dezember mit veränderten Protagonisten noch zustande kommt, muss sich zeigen.
