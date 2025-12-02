Handball: ZDF überträgt Deutschland-Spanien

Anfang des nächsten Jahres steht ein weiteres sportliches Großereignis ins Haus: Die «Handball-Europameisterschaft 2026» der Männer findet vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Öffentlich-Rechtliche Sendeanstalten übertragen hierzulande die entsprechenden Partien. Wie man es bereits von derartigen Turnieren in der Vergangenheit gewohnt war, wechseln sich ZDF und ARD ab.
Am Montag, 19. Januar 2026, 20:15 Uhr beispielsweise ist das ZDF an der Reihe. Die Mainzer dürfen dann den dritten Vorrunden-Spieltag mit dem Match Deutschland - Spanien übertragen. Stattfinden wird die Partie in Herning/Dänemark.
Der Kommentator ist Martin Schneider, die Moderation übernimmt Florian Zschiedrich, dem Sören Christophersen als Experte zur Seite stehen wird.
Die deutschen Handballer starten übrigens bereits am 15. Januar gegen Österreich ins Turnier. Zwei Tage später geht es gegen Serbien, zum Abschluss der Vorrunde trifft die Mannschaft von Alfred Gislason schließlich wie gesagt am 19. Januar auf Spanien. Jene beiden Begegnungen werden entsprechend zunächst im Ersten zu sehen sein (15. Januar 20.30 Uhr). Hier führt Moderator Alex Schlüter durch den Sportabend, der von dem Experten Dominik Klein ergänzt wird. Den ARD-Kommentar besorgt währenddessen Florian Naß.
