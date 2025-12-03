3 Quotengeheimnisse

Drei Mal ZDF, drei Mal schlechte Werte

von

Bereits um 14.00 Uhr sollte Walter Lehnertz für Top-Werte sorgen. Im Anschluss versuchte das ZDF mit Weihnachtssternen zu überzeugen. Auch Leon Windscheid brachte keine Trendwende.

«Waldis Welt»
Der Star aus «Bares für Rares», Walter Lehnertz, ist kein Mann für gute Quoten. Am Sonntag schalteten um 14.00 Uhr lediglich 1,04 Millionen Menschen ein, der Marktanteil war erstmals mit 8,9 Prozent einstellig. Auch beim jungen Publikum ist die Sendung kein Straßenfeger, auch wenn man mit 0,14 Millionen eines der besseren Ergebnisse holte. Dennoch sind sechseinhalb Prozent Marktanteil einfach zu wenig.

«Weihnachtssterne  Adventsdekoration aus den Tropen»
Sie gehören zum deutschen Weihnachten, sind allerdings Pflanzen, die aus zahlreichen Ländern nach Deutschland importiert werden: Weihnachtssterne. Die kritische Reportage sahen am Sonntag um 15.30 Uhr nur 1,08 Millionen Zuschauer, das sorgte für maue 8,8 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,13 Millionen vor den Fernsehgeräten, der Marktanteil lag mit 6,1 Prozent im enttäuschenden Bereich.

«Terra Xplore»
Die Sendung mit Psychologe Leon Windscheid beschäftigte sich mit der Frage 250 Kilo  bin ich süchtig nach Essen?. Die sehenswerte Fernsehsendung erreichte um 17.15 Uhr lediglich 1,26 Millionen Fernsehzuschauer  das ist für das ZDF viel zu wenig. Der Gesamtmarktanteil lag bei schlechten acht Prozent. Ebenfalls enttäuschende Werte sammelte die Sendung bei den jungen Erwachsenen ein: Nur 0,08 Millionen fanden den Weg ins ZDF. Die Ausbeute: drei Prozent Marktanteil.

