«Love is Blind: Germany» kehrt im Januar zurück

30 neue Singles wagen erneut das Blind-Date-Experiment: Ab dem 8. Januar 2026 startet die neue Staffel.

Ab dem 8. Januar 2026 startet die zweite Staffel von «Love is Blind: Germany»  diesmal in zwei Teilen, zunächst mit den Folgen eins bis acht. Die von Redseven Entertainment produzierte Reality-Show führt erneut 30 Singles zusammen, die versuchen, ohne den Einfluss optischer Reize eine emotionale Verbindung aufzubauen. Wie schon in Staffel eins treffen sich die Kandidatinnen und Kandidaten ausschließlich über ihre Stimmen in den sogenannten Pods und müssen entscheiden, ob daraus echte Liebe oder nur ein Gesprächsflirt entsteht.

In der neuen Staffel setzt die Produktion auf noch mehr intime Gespräche, tiefere Emotionen und größere Fallhöhe. Denn auch in Runde zwei stellt sich die alles entscheidende Frage: Hält eine Liebe, die im Verborgenen entstanden ist, auch den Belastungen der realen Welt stand? Nach den ersten Dates in den Kabinen folgt der Moment, der über alles entscheidet: der Antrag. Erst danach sehen sich die Verlobten zum ersten Mal  und müssen in den Wochen bis zur geplanten Hochzeit zeigen, ob Verbindung, Werte und Erwartungen zusammenpassen. Zwischen romantischen Ausflügen, ersten Familientreffen und der Hochzeitsplanung steht jede Beziehung vor einer neuen Bewährungsprobe.

Moderiert wird «Love is Blind: Germany» erneut vom Ehepaar Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs. Die deutsche Adaption feierte Anfang 2025 ihr Debüt und reiht sich in ein global erfolgreiches Franchise ein, das seit 2020 mit der US-Version in mittlerweile mehr als zehn Ländern Ableger hervorgebracht hat  darunter Brasilien, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Mexiko.



