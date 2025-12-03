Köpfe

Ex-Paramount-Manager Jeff Shultz wird CEO von Radial Entertainment

Radial Entertainment holt mit Jeff Shultz einen ausgewiesenen Streaming-Strategen an die Spitze.

Radial Entertainment hat einen neuen obersten Chef: Jeff Shultz, langjähriger Paramount-Manager und zuletzt Chief Strategy Officer sowie Chief Business Development Officer bei Paramount Streaming, übernimmt ab dem 1. Januar 2026 den Posten des CEOs. Shultz folgt auf Garson Foos, Mitgründer von Shout! Studios, der künftig gemeinsam mit FilmRise-Mitgründer Danny Fisher als Executive Chairman fungieren wird.

Radial Entertainment war im Sommer 2025 durch die Zusammenführung von FilmRise und Shout! Studios entstanden, finanziert durch Oaktree Capital Management. Der Zusammenschluss vereint mittlerweile einen Katalog von mehr als 70.000 Filmen und Serienepisoden  darunter Marken wie «Unsolved Mysteries», «Forensic Files», «Hells Kitchen» oder «Mystery Science Theater 3000» sowie Titel aus den Bibliotheken von Open Road, Millennium und Sonar.

Shultz sagte in einer Erklärung: Ich habe das Glück, ein außergewöhnliches Team und das Erbe zweier äußerst erfolgreicher Marken zu übernehmen. Ich teile voll und ganz die Vision von Garson, Danny und dem Oaktree-Team, Radial zu einem der wertvollsten unabhängigen Akteure auf dem globalen Streaming-Markt zu machen. Shultz baute den Streamingdienst Pluto auf und verkaufte ihn mit seinem Team an Paramount-Vorgänger Viacom.

