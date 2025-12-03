AMC wird neue US-Heimat von «Thursday Night iMPACT!»

US-Fernsehen

AMC und TNA Wrestling schließen einen mehrjährigen Deal: Ab dem 15. Januar 2026 läuft «Thursday Night iMPACT!» jeden Donnerstag zwei Stunden live auf AMC und AMC+.

AMC, bekannt für Serienhits wie «The Walking Dead» und das Anne-Rice-Universum, erweitert sein Portfolio um eine überraschende, aber strategisch interessante Partnerschaft: Der Sender wird ab Januar die neue US-Heimat von. Damit erhält die Wrestling-Liga TNA eine der prominentesten Plattformen im US-Kabelfernsehen. Bisher hielt AXS TV die Rechte.Der neue Rechte-Deal umfasst mehrere Jahre und bringt die wöchentlich zweistündige Liveshow ab dem 15. Januar 2026 immer donnerstags von 21 bis 23 Uhr auf AMC. Die Folgen stehen parallel auch auf dem Streamingdienst AMC+ bereit. Los geht es mit einer Live-Ausgabe aus dem Curtis Culwell Center im Großraum Dallas/Fort Worth. Tickets sind ab 11. Dezember erhältlich, der Vorverkauf beginnt am 9. Dezember. Bereits kurz danach macht die Tour Station in Albuquerque, New Mexico  ein bewusster AMC-Schachzug, der an die Kultserien «Breaking Bad» und «Better Call Saul» erinnert. Am 22. und 23. Januar produziert TNA zwei Shows im Tingley Coliseum, die ebenfalls auf AMC ausgestrahlt werden.AMC-Contentchef Dan McDermott lobt die Partnerschaft ausdrücklich: TNAs Wachstum basiert auf starken Figuren, packenden Stories und nonstop Action. Unsere Sender sind darauf ausgerichtet, Fans in den Mittelpunkt zu stellen  genau wie TNA. Gemeinsam wollen wir aus «Thursday Night iMPACT!» ein großes wöchentliches Event machen.