The Roku Channel streamt komplette Formel E-Saison 2025/26

von

Das Unternehmen zeigt alle Rennen der Formel-E-Saison 2025/26 kostenlos im Livestream  direkt zum Saisonstart am 6. Dezember in São Paulo.

The Roku Channel macht ernst und steigt zur Saison 2025/26 als kostenloser Streaming-Partner der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft ein. Ab Samstag, den 6. Dezember, können Fans sämtliche Rennen der zwölften Saison live und gratis verfolgen  sowohl über Roku-Geräte als auch über die Webversion des Dienstes unter therokuchannel.com.

Die Rennen werden prominent auf der Roku-Startseite ausgespielt. Nutzer können einfach nach Formula E suchen oder direkt über die Live-Programmsektion einsteigen. Auch ohne Roku-Hardware ist der Zugriff möglich: The Roku Channel läuft ebenfalls auf Amazon Fire-Geräten, Samsung-TVs und Google TVs. Wer unterwegs ist, kann die Streams bequem über die Roku-Mobile-App verfolgen.

Die Formel E bleibt ein Aushängeschild für nachhaltigen Motorsport. Als erste rein elektrische FIA-Weltmeisterschaft fährt sie inmitten weltbekannter Metropolen und gilt seit ihrer Gründung als einziges Sportformat, das durchgehend klimaneutral zertifiziert ist. Große Automobilhersteller nutzen die Serie, um Innovationen im Bereich Elektromobilität voranzutreiben. Die Rennstrecken in den Innenstädten und der Fokus auf Energieeffizienz machen die Meisterschaft zu einem weltweit einzigartigen Wettbewerb.

