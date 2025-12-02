TV-News

«Helen Dorn» ist süchtig nach Adrenalin

von

Die Ermittlerin gibt sich als Ex-Stuntfahrerin auf einem Motorrad aus...

Das ZDF fürs kommende Jahr einen neuen Fall einer seiner bekanntesten Krimi-Reihen angekündigt. Konkret wird am Samstag, 17. Januar 2026, 20:15 Uhr der Film Helen Dorn - Adrenalin über den Äther gehen. Im Streaming ist die neueste Ermittlung schon ab 16. Dezember 2025 zu haben. Klarer Weise übernimmt Anna Loos ein weiteres Mal die Hauptrolle, dann unter der Regie von Friedemann Fromm, der ebenfalls fürs Buch zuständig war.

Und das wird sich zutragen: Auf der Rennstrecke in Geesthacht jagt ein Motorradfahrer frühmorgens am Limit über den Asphalt. Er wird von einer zweiten Maschine verfolgt, die ihn schließlich spektakulär überholt. Der Verfolger entpuppt sich als eine Verfolgerin: Helen, die sich als Ex-Stuntfahrerin aus Übersee ausgibt, um den schwer beeindruckten Mo Tudor - einen Ex-Motorradrennfahrer - undercover zu observieren.

Dies tut sie deshalb, weil es eine Woche zuvor einen Überfall auf einen Geldtransporter gab, der auch Diamanten im Millionenwert an Bord hatte. Die Täter sind auf Motorrädern unterwegs und töten einen der Wachmänner. DNA-Spuren am Tatort führen zu Mos Bruder Lucca, der jedoch spurlos verschwunden ist. Helen wird undercover in die Motorrad-Gang eingeschleust. Weyer, Kristic und Alighieri unterstützen Helen bei diesem riskanten Einsatz von außen.

