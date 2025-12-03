Netflix entwickelt erotischen Thriller «Hancock Park»

Netflix setzt erneut auf Weltstar-Regé-Jean Page und entwickelt aktuell die neue Serie «Hancock Park». Der Emmy-nominierte Schauspieler, der mit seiner Rolle als Duke of Hastings in «Bridgerton» zum globalen Publikumsliebling wurde und später in «The Grey Man» den eiskalten CIA-Agenten verkörperte, übernimmt in dem neuen Projekt sowohl die Hauptrolle als auch eine Executive-Producer-Funktion. Regé-Jean Page, der in den kommenden Monaten auch im Netflix-Film «You, Me & Tuscany» zu sehen sein wird, ist bislang der einzige bestätigte Cast-Zugang. Weitere Rollen sollen zeitnah angekündigt werden, sobald das Projekt in die Produktionsphase geht.
«Hancock Park» entsteht nach einem Drehbuch von Matthew Barry («The Guest», «Industry», «Chilling Adventures of Sabrina»). Produziert wird die Serie von Pages Firma A Mighty Stranger sowie Emily Brown und Drew Comins («Yellowjackets», «All the Old Knives»). Das Projekt ist laut Netflix noch in Entwicklung, gilt aber als eines der großen neuen Prestige-Vorhaben des Streamingdiensts im Bereich erotischer High-End-Spannungsserien.
Im Zentrum der Geschichte steht ein gefährlich charismatischer Außenseiter, der das Leben einer vermeintlich perfekten High-Society-Familie in Los Angeles auf den Kopf stellt. Er mietet das Gästehaus im Garten der Familie und beginnt zunehmend, in ihr privates Umfeld einzudringen. Während er tiefer in die glänzende Welt der Reichen vordringt, bröckelt die sorgfältig aufgebaute Fassade. Hinter Luxus und perfekter Etikette offenbaren sich Besitzgier, Sehnsucht, Manipulation und Obsession dunkle Triebe, die im mondänen Stadtteil Hancock Park nur darauf warten, ans Licht zu kommen.
