BBC und MGM+ starten Großprojekt «Legacy of Spies»

England

Mit Matthew Macfadyen, Charlie Hunnam, Daniel Brühl und Devrim Lingnau startet die BBC ihre nächste Prestige-Serie.

Mitentsteht eine hochkarätig besetzte Eventserie von MGM+ und BBC, basierend auf John le Carrés Klassikern The Spy Who Came In From The Cold sowie zusätzlichen Elementen aus A Legacy of Spies. Produziert wird die achtteilige Serie von The Ink Factory  bekannt für «The Night Manager» und die Oscar-nominierte Dokumentation «The Pigeon Tunnel»  in Zusammenarbeit mit Amusement Park Film («Im Westen nichts Neues») und Paramount Television Studios.Im Zentrum der Geschichte steht George Smiley, einer der ikonischsten Figuren der modernen Spionageliteratur. Verkörpert wird der britische Geheimdienst-Mastermind vom zweifachen Emmy- und Bafta-Gewinner Matthew Macfadyen, der nach Erfolgen wie «Succession» und «Death by Lightning» erneut eine Schlüsselrolle übernimmt. Charlie Hunnam («Sons of Anarchy», «The Gentlemen») spielt den britischen Agenten Alec Leamas, während Daniel Brühl («Rush», «Im Westen nichts Neues») als ostdeutscher Spion Jens Fielder zu sehen ist. Devrim Lingnau («Die Kaiserin») komplettiert das Ensemble in der Rolle von Doris Quinz alias Agentin Tulip.Die Serie spielt zur Hochzeit des Kalten Krieges und folgt Smileys übergreifender Jagd auf seinen legendären Gegenspieler Karla. Handlungsorte sind Großbritannien, die damalige DDR, Westdeutschland sowie die Tschechoslowakei. Bereits der Roman The Spy Who Came In From The Cold, 1963 veröffentlicht, wurde ein weltweites Phänomen und zählt bis heute zu le Carrés meistverkauften Titeln. Auch das spätere Buch A Legacy of Spies stürmte die Bestsellerlisten.Der Auftakt der Serie setzt unmittelbar nach dem Bau der Berliner Mauer ein: Alec Leamas beobachtet, wie sein letzter Agent von DDR-Grenzsoldaten erschossen wird  für ihn scheint die Ära der Spionage vorbei. Doch «Control», der mysteriöse Leiter des Geheimdienstes, bietet ihm einen letzten Auftrag an. Leamas soll sich als gescheiterter Ex-Agent ausgeben, um den hochrangigen DDR-Geheimdienstmann Mundt in eine Falle zu locken. George Smiley hält sich zunächst im Hintergrund, zieht aber geschickt die Fäden.Geschrieben wird die Serie von Stephen Cornwell und Clarissa Ingram, produziert unter anderem von Graham Yost («Justified», «Silo») und Malte Grunert, dem Oscar-nominierten Produzenten von «Im Westen nichts Neues». Die Ausstrahlung wird in Großbritannien auf BBC One und BBC iPlayer, in den USA auf MGM+ erfolgen.Simon Cornwell und Stephen Cornwell, Gründer und Co-CEOs von The Ink Factory, sagen: Dieses Projekt ist in vielerlei Hinsicht die ambitionierteste und umfassendste Adaption von Le Carrés Werk bis heute. Es greift die bekannteste und beliebteste Figur unseres Vaters auf  den komplexen und brillanten Spionagechef George Smiley  und nutzt dieses Medium als Leinwand, um seine Geschichte zu erzählen, während er sich durch eine Welt bewegt, die unsere heutige Kultur und Politik geprägt hat. Dass Matthew diesen operativen Mastermind verkörpert, einen Mann, der sowohl verletzlich als auch gefährlich ist, zusammen mit den brillanten Talenten von Charlie und Devrim, ist ein großer Coup. Wir freuen uns sehr, dass die Serie bei der BBC und MGM+ ein Zuhause gefunden hat und dass wir mit Malte und dem Team von Amusement Park zusammenarbeiten können, während uns Grahams Weisheit, Vision und Fingerspitzengefühl dabei helfen, dieses Projekt zu leiten  indem er seine eigene Meisterschaft in diesem Genre mit der von le Carré verbindet.Lindsay Salt, Direktorin von BBC Drama, sagt: «Legacy of Spies» ist ein Traumprojekt von le Carré, das von den brillanten Stephen Cornwell und Clarissa Ingram adaptiert wurde. Wir freuen uns sehr, dass The Ink Factory  die ultimativen Experten in diesem Genre  diese Serie mit einigen unserer besten Schauspieler, Matthew, Charlie, Devrim und Daniel, produziert. Die Zuschauer der BBC können sich auf etwas ganz Besonderes freuen!Michael Wright, globaler Leiter von MGM+, sagt: Die Möglichkeit, mit The Ink Factory, der BBC und diesem bemerkenswerten Kreativteam zusammenzuarbeiten, um die Geschichte von John le Carrés legendärem George Smiley zu erzählen, ist wirklich ein Traumprojekt. MGM+ baut seine Marke auf klassischen Geschichten für ein modernes Publikum auf, und «Legacy of Spies» ist die Verkörperung davon, mit einer brillanten Besetzung unter der Leitung von Matthew Macfadyen und Charlie Hunnam. Wir freuen uns sehr, es dem MGM+-Publikum präsentieren zu können.