Auf eigene Faust: Sarah Tacke besiedelt den Mittwoch

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat eine neue Folge seiner Vorabend-Reiheangekündigt, die den Slogan "Auf eigene Faust!" mitführt. Zu sehen ist die Folge am Mittwoch, den 21. Januar bereits um 17.10 Uhr. Die Laufzeit beträgt inklusive Werbung dann 50 Minuten. Ab dem gleichen Tag ist sie auch für mehrere Jahre im Streaming-Portal aufrufbar.Darum dreht es sich: Immer wieder ermitteln Privatleute auf eigene Faust. Weil die Polizei ein Verbrechen nicht aufklären konnte. Oder weil Angehörige befürchten, die Behörden nehmen ihre Sorgen nicht ernst. Rechtsexpertin Sarah Tacke untersucht Fälle wie das mysteriöse Verschwinden von Gertrud U.: Angeblich ist sie mit ihrem Liebhaber ins Ausland gezogen. Warum aber hat sie sich nicht von der Familie verabschiedet  und meldet sich auch in den nächsten Jahren nicht mehr? Erst als der Bruder und ihre Mutter sie für tot erklären wollen, wird ein Journalist hellhörig und bietet seine Hilfe an. Er beginnt aufwendige Ermittlungen und kommt einem Verbrechen auf die Spur, das die Polizei nicht für möglich gehalten hatte.Insgesamt wurde die Tacke-Reihe an diesem Tag wohl bewusst ins Line-Up genommen, denn sie bildet eine Genre-Klammer zur Primetime, in der dann wieder Rudi Cerne mit seinem Fahndungs-Klassikerauftaucht. Stand jetzt wird ein brutaler Mord an einer Seniorin darin behandelt, der Fragen aufwirft, weil sie kurz vor ihrem Tod Besuch von einem Fremden hatte. Gibt es einen Zusammenhang? Im Verlauf schließt ein weiteres Tötungsdelikt an, dem eine 13-Jährige zum Opfer gefallen ist, die tot aufgefunden wurde. Die Kriminalpolizei hat einen ungeheuerlichen Verdacht...