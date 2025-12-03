Quotenmeter.FM

«Thunerts Thema»: ProSieben  Contra MFE? Mit Kirst und Beuster

von

Italien-Korrespondentin Virginia Kirst und DJV-Chef Mika Beuster stellen sich der Frage, was Berlusconi vorhat: Entertainment-Aufschlag, Billig-Programm, oder doch politischen Populismus?

Die neue Podcast-Reihe «Thunerts Thema» geht in Woche zwei und wagt sich in die etwas schwerfälligeren Gefilde: Denn in der dieswöchigen Folge geht es um einen TV-Tanker, der sich in unruhigem Gewässer befindet. Der Fall ist dies für die Unterföhringer Sendergruppe ProSiebenSat.1 spätestens seit der Übernahme durch den italienischen Berlusconi-Konzern Media for Europe, die Ungewissheit und Fragezeichen auf vielen Ebenen auslöst.

Gesprochen hat Quotenmeter-Redakteur und Moderator Mario Thunert dazu mit gleich zwei Journalistinnen und Journalisten, die etwas unterschiedliche Perspektiven mitbringen. Während Italien-Korrespondentin Virginia Kirst vom Handelsblatt vor allem auf die wirtschaftliche Historie der Berlusconi-Familie abhebt, berichtet der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes Mika Beuster auch von Entlassungsängsten der ProSiebenSat.1-Belegschaft.

Der Austausch mit den beiden legt dabei einige Ambivalenzen, Widersprüche, aber vor allem Unberechenbarkeiten offen. Können Firmen-Erbe Pier Silvio Berlusconi und seine Statthalter, die inzwischen die bisherigen ProSieben-Bosse abgelöst haben, wirklich Sparpotenziale heben und gleichzeitig dringend benötigte Investitionen tätigen? Können Sie hiesige Sehgewohnheiten durchdringen, um neue TV-Trends zu initiieren? Und: Halten Sie das Programm von der rechtspopulistischen Linie der italienischen und spanischen MFE-Sender fern?

Hier gehts direkt zum kostenlosen Download der Berlusconi-Folge.

Mehr zum Thema... Thunerts Thema
Kurz-URL: qmde.de/166852
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelIna Paule Klink: Für mich steht die Wahrheit immer an erster Stellenächster Artikel3 Quotengeheimnisse: Drei Mal ZDF, drei Mal schlechte Werte
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Biathlon ist ein Kampf gegen sich selbst, gegen das Wetter  und gegen den Gegner

In «Biathlon Nation» begleitet Regisseur Christian Twente das deutsche Biathlon-Team durch ein Jahr voller Druck, Leidenschaft und existenzieller Entscheidungen.

Fußball-WM 2026: Gruppenauslosung im ZDF

Katrin Müller-Hohenstein meldet sich aus Washington D.C. - dort entscheidet sich, gegen wen die deutsche Nationalmannschaft der Männer antreten muss.

«Der Berg schreit» nach Köster und van der Horst

Ist mit dem Winterausflug auch ein Anstieg der Einschaltquoten verbunden?

Primetime-Check: Montag, 1. Dezember 2025

Konnte sich der Sat.1-Bulle auch in Woche zwei im erfolgreichen Bereich halten, oder Griff Weihnachts-Lege Publikum ab?

Miriam Fussenegger & Laurence Rupp: ORF präsentiert «Tatort»-Duo

Ab 2027 übernehmen Miriam Fussenegger und Laurence Rupp als neues Ermittlerduo  verbunden durch ein heikles Familiengeheimnis und bereit, in große Fußstapfen zu treten.

Neue Literatur-Highlights vom BR in der ARD Audiothek

Zwei große Hör-Erzählungen starten im Dezember: Florian Illies Familie Mann in Sanary als Lesung und die Wiederveröffentlichung der 18-teiligen Neapolitanischen Saga nach Elena Ferrante.

Conti: Auf jeden Fall erfolgreich

Wie auch letzten Montag konnten sich die Mainzer dank Krimi-Content an die Spitze setzen.

John Halley verlässt das Paramount

Der langjährige Werbechef zieht sich zurück, nachdem ein neuer Chief Revenue Officer installiert wurde, der künftig direkt den Werbeverkauf überwacht.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Quotenmeter.FM Fesselte das «Krimidinner»? Quotenmeter.FM «Thunerts Thema»: Retro-TV mit Oliver Kalkofe Quotenmeter.FM Wie frisch ist «ZDF Magazin Royale»? Quotenmeter.FM Die neuen «Hacks»-Folgen Quotenmeter.FM «Mälzers Meisterklasse» verfehlt ihr Ziel Quotenmeter.FM «A House of Dynamite» hat Sprengkraft Quotenmeter.FM Wird «Die Stefan Raab Show» besser?

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung