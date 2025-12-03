«4 Blocks»-Fortsetzung soll HBO Max anschieben

TV-News

Der Streamingdienst startet am 13. Januar 2025 in Deutschland, Österreich und Italien. Die erfolgreiche Eigenproduktion «The Pitt» soll die Zuschauer begeistern.

Ab dem 13. Januar 2026 startet HBO Max offiziell in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Der Premium-Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, der bereits in mehr als 100 Märkten verfügbar ist, bringt damit sein breites Portfolio aus US-Hits, Blockbustern, Dokumentationen, Reality-Formaten, lokalen Produktionen und Live-Sport in den deutschsprachigen Raum. Das Angebot wurde möglich, weil ein Deal mit Sky in Deutschland und Italien endet.Zum Start setzt HBO Max auf ein starkes Serien-Line-up. Zu den Highlights gehören das «Game of Thrones»-Prequel(ab 18. Januar 2026), das französische HBO-Original «The Seduction» (seit 14. November 2025) mit Diane Kruger, das Max-Original(Staffel 2 ab 8. Januar 2026) sowie die neue Dramaserie «All Her Fault» (seit 6. November 2025) mit Sarah Snook und Dakota Fanning. Zudem sind bekannte HBO-Marken wie «House of the Dragon», «The Last of Us», «The White Lotus», «Euphoria» und «Industry» verfügbar. Auf Filmseite locken Titel wie «Superman», «The Batman», «Dune», die komplette «Harry Potter»-Reihe sowie kurz nach Launch «Weapons» und «The Conjuring: Last Rites».Für den deutschsprachigen Markt produziert der Streamingdienst mehrere lokale Originalserien:, ein Prequel zur preisgekrönten Gangster-Saga, sowie die auf realen Ereignissen basierende Heist-Serie. Zusätzlich entsteht eine True-Crime-Dokumentation über den spektakulären Diebstahl der Goldmünzeaus dem Bode-Museum. Jantje Friese und Baran bo Odar («Dark») wechselten von Netflix zu HBO Max für eine Thrillerserie, die die düsteren Geschichten des Struwwelpeter in moderne Horrorstoffe überführt. Mit exklusiven Output-Deals mit Leonine und Constantin sichert sich der Dienst außerdem langfristig Zugang zu hochwertigen deutschen und internationalen Produktionen.Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Sport: Alle Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 sind in jedem Abo enthalten  unabhängig vom gewählten Tarif. Darüber hinaus kann ein optionales Sport-Paket gebucht werden, das Eurosport-Inhalte wie die Australian Open, Roland-Garros, die Tour de France und zahlreiche Wintersport-Wettbewerbe umfasst.HBO Max bietet drei flexibel kündbare Abomodelle: Ein Basis-Abo mit Werbung ab 5,99 Euro pro Monat, ein Standard-Tarif für 11,99 Euro sowie ein Premium-Abo mit 4K-Inhalten für 16,99 Euro. Optional kann das Sport-Paket für 3,00 Euro hinzugefügt werden.