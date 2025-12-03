«4 Blocks»-Fortsetzung soll HBO Max anschieben

Ab dem 13. Januar 2026 startet HBO Max offiziell in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Der Premium-Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, der bereits in mehr als 100 Märkten verfügbar ist, bringt damit sein breites Portfolio aus US-Hits, Blockbustern, Dokumentationen, Reality-Formaten, lokalen Produktionen und Live-Sport in den deutschsprachigen Raum. Das Angebot wurde möglich, weil ein Deal mit Sky in Deutschland und Italien endet.
Zum Start setzt HBO Max auf ein starkes Serien-Line-up. Zu den Highlights gehören das «Game of Thrones»-Prequel «A Knight of the Seven Kingdoms» (ab 18. Januar 2026), das französische HBO-Original «The Seduction» (seit 14. November 2025) mit Diane Kruger, das Max-Original «The Pitt» (Staffel 2 ab 8. Januar 2026) sowie die neue Dramaserie «All Her Fault» (seit 6. November 2025) mit Sarah Snook und Dakota Fanning. Zudem sind bekannte HBO-Marken wie «House of the Dragon», «The Last of Us», «The White Lotus», «Euphoria» und «Industry» verfügbar. Auf Filmseite locken Titel wie «Superman», «The Batman», «Dune», die komplette «Harry Potter»-Reihe sowie kurz nach Launch «Weapons» und «The Conjuring: Last Rites».
Für den deutschsprachigen Markt produziert der Streamingdienst mehrere lokale Originalserien: «4 Blocks Zero», ein Prequel zur preisgekrönten Gangster-Saga, sowie die auf realen Ereignissen basierende Heist-Serie «Banksters». Zusätzlich entsteht eine True-Crime-Dokumentation über den spektakulären Diebstahl der Goldmünze «Big Maple Leaf» aus dem Bode-Museum. Jantje Friese und Baran bo Odar («Dark») wechselten von Netflix zu HBO Max für eine Thrillerserie, die die düsteren Geschichten des Struwwelpeter in moderne Horrorstoffe überführt. Mit exklusiven Output-Deals mit Leonine und Constantin sichert sich der Dienst außerdem langfristig Zugang zu hochwertigen deutschen und internationalen Produktionen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Sport: Alle Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 sind in jedem Abo enthalten unabhängig vom gewählten Tarif. Darüber hinaus kann ein optionales Sport-Paket gebucht werden, das Eurosport-Inhalte wie die Australian Open, Roland-Garros, die Tour de France und zahlreiche Wintersport-Wettbewerbe umfasst.
HBO Max bietet drei flexibel kündbare Abomodelle: Ein Basis-Abo mit Werbung ab 5,99 Euro pro Monat, ein Standard-Tarif für 11,99 Euro sowie ein Premium-Abo mit 4K-Inhalten für 16,99 Euro. Optional kann das Sport-Paket für 3,00 Euro hinzugefügt werden.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel