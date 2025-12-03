«Fake News»: Rückkehr ohne Folgen

Der Fernsehsender ProSieben schickte am Dienstag wieder seine allseits beliebte Comedy-Show «TV total» auf Sendung, die auf 0,92 Millionen Zuschauer kam. Die von Sebastian Pufpaff moderierte Show erreichte dieses Mal einen Marktanteil von 3,8 Prozent. Die aus dem Kölner Osten produzierte Sendung sicherte sich 0,45 Millionen in der Zielgruppe, der Marktanteil wurde auf 9,2 Prozent beziffert.
Bereits in den vergangenen Wochen lief es für «Experte für alles» besser. Doch gegen König Fußball im Gegenprogramm reichte es in dieser Woche nur noch für 0,41 Millionen und 1,8 Prozent. Die Florida-TV-Produktion aus Berlin sicherte sich 0,21 Millionen bei den Umworbenen, der Marktanteil lag dieses Mal bei schlechten 4,4 Prozent.
Zwischen 22.25 und 23.25 Uhr kehrte Linda Zervakis neben Katrin Bauerfeind und Benni Stark für «Best of Fake News Alles erstunken und erlogen» zurück. Die Erstausstrahlung sammelte jämmerliche 0,17 Millionen Fernsehzuschauer ein, der Marktanteil bewegte sich bei gruselige 1,1 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,05 Millionen, das bedeutete einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Im Anschluss kam die 20.15-Uhr-Ausgabe von «TV total», die noch einmal von 0,16 Millionen gesehen wurde. Bei den Umworbenen wurden 2,4 Prozent erreicht.
