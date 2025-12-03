Quotennews

«Fake News»: Rückkehr ohne Folgen

Fabian Riedner von 03. Dezember 2025, 08:35 Uhr

Auch «Experte für alles» lief am Dienstag wieder schlecht. Bereits zur Primetime schlug sich Sebastian Pufpaff mit «TV total» wieder prima.

Der Fernsehsender «TV total» auf Sendung, die auf 0,92 Millionen Zuschauer kam. Die von Sebastian Pufpaff moderierte Show erreichte dieses Mal einen Marktanteil von 3,8 Prozent. Die aus dem Kölner Osten produzierte Sendung sicherte sich 0,45 Millionen in der Zielgruppe, der Marktanteil wurde auf 9,2 Prozent beziffert.



Bereits in den vergangenen Wochen lief es für «Experte für alles» besser. Doch gegen König Fußball im Gegenprogramm reichte es in dieser Woche nur noch für 0,41 Millionen und 1,8 Prozent. Die Florida-TV-Produktion aus Berlin sicherte sich 0,21 Millionen bei den Umworbenen, der Marktanteil lag dieses Mal bei schlechten 4,4 Prozent.



Zwischen 22.25 und 23.25 Uhr kehrte Linda Zervakis neben Katrin Bauerfeind und Benni Stark für «Best of Fake News  Alles erstunken und erlogen» zurück. Die Erstausstrahlung sammelte jämmerliche 0,17 Millionen Fernsehzuschauer ein, der Marktanteil bewegte sich bei gruselige 1,1 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,05 Millionen, das bedeutete einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Im Anschluss kam die 20.15-Uhr-Ausgabe von «TV total», die noch einmal von 0,16 Millionen gesehen wurde. Bei den Umworbenen wurden 2,4 Prozent erreicht.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

