BR bestätigt «In höchster Not 2»

Fans der aufwendig produzierten BR-Dokuserie «In höchster Not Bergretter im Einsatz» dürfen sich freuen: Wie der Bayerische Rundfunk bekannt gab, wird die zweite Staffel des Formats im Frühjahr 2026 in der ARD Mediathek an den Start gehen. Bereits jetzt liefert ein erster Teaser vielversprechende Eindrücke und macht klar, dass die Rettungskräfte in den kommenden Episoden erneut an ihre Grenzen stoßen werden.
Um die Wartezeit bis Staffel 2 zu verkürzen, veröffentlicht der BR am Freitag, 2. Januar 2026, eine 20-minütige Bonus-Folge. Darin geht es um einen fordernden Einsatz am Fuß des Höllentalferners, bei dem ein Vater und sein Sohn trotz sommerlicher Erwartungen in hochalpine Bedingungen geraten. Meterhoher Schnee, schwieriges Gelände und ein abruptes Ende der eigenen Kräfte die Episode zeigt exemplarisch, wie unberechenbar Deutschlands höchster Gipfel selbst Ende Mai noch sein kann.
Neu in den kommenden Folgen ist zudem die Beteiligung der Bergwacht Bad Reichenhall, die gemeinsam mit den Teams aus Ramsau und Grainau im Einsatz ist. Sie steuert unter anderem eine anspruchsvolle Rettung eines Hundes bei ein Einsatz, der zeigt, dass die Bergwacht nicht nur Menschen, sondern auch Tiere aus lebensbedrohlichen Situationen befreit. Produziert wird die Serie erneut von Timeline Production, die die Rettungskräfte ein ganzes Jahr lang teilweise bis in den November hinein begleitete.
