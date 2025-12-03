«Hol dir deine Show!»: Weihnachts-Variante aus Pöhla

Kurz vor dem vierten Advent verwandelt der MDR den Ort Pöhla im Erzgebirge in einen Weihnachtsmarkt. Der kleine Ort ist Gastgeber von «Hol dir deine Show!». Am 19. Dezember produziert der MDR gleich zwei Live-Programme direkt aus dem Ort mit Pyramiden-Anschieben, Paul Woboda, Emily Zeise, Zwei wie Eins, Nanette Weiß, die Bergsänger Geyer, die Bimmelbah Musikanten, Florian Stölzel und Skisprunglegende Jens Weißflog.
Pöhla ist der Ort mit einigen charakteristischen Weihnachtsritualen. Das Anschieben der Ortspyramide wird genauso zelebriert wie eine Mettenschicht tief in den größten Zinnkammern Europas. Auch das längste Weihnachtslied der Welt mit 156 Strophen hat seine Wurzeln in dem Ort. Zudem hat eine von weltweit nur noch neun Manufakturen für Harfenbau, die Firma Riedel, hier ihren Sitz. Zu einem persönlichen Stadtrundgang lädt der berühmteste Sohn der Stadt ein Skisprunglegende Jens Weißflog. All das ist Teil des MDR-Tags am 19. Dezember.
Der Ablauf beginnt am entsprechenden Sendetag um 16.00 Uhr mit «MDR um 4 Der starke Osten»: Moderator Peter Imhof begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer live aus Pöhla zum Jahresabschluss-Spezial. Die Sendung blickt auf Geschichten, Ereignisse und Menschen. Zur Primetime folgt die große Weihnachtsliveshow aus Pöhla - alle HDDS!-Moderatorinnen und Moderatoren sind dabei. Julia Krüger, Felix Seibert-Daiker und Peter Imhof moderieren die Abendshow. Für die musikalische Umrahmung sorgen oben genannte Interpreten. Dazu sucht Radio-Moderator Silvio Zschage die kleinste Pyramide der Region und wird sie in der Show präsentieren.
