DF1 sichert sich Formel E

DF1 übernimmt ab der Saison 2025/26 die vollständigen Free-TV-Rechte der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft und zeigt sämtliche 17 Rennen live und in Deutschland. Parallel verantwortet der Sender die komplette Studioproduktion aus Unterföhring und liefert Motorsportfans eine umfassende Begleitung mit Vorberichten, Analysen und Hintergrundgeschichten. Zunächst war die Rennserie bei ProSiebenSat.1 beheimatet, das ist zweite Saison bei DF1.
Vom São Paulo E-Prix am 6. Dezember 2025 bis zum Finale in London am 16. August 2026 gastiert die elektrische Königsklasse an elf internationalen Locations darunter Mexico City, Miami, Jeddah, Madrid, Monaco, Berlin, Shanghai und Tokio. Der Saisonauftakt im Anhembi-Sambadrom von São Paulo verspricht dabei besonders spektakuläre Bilder.
Mit dabei: Pascal Wehrlein, Weltmeister 2024, der für Porsche erneut um den Titel fährt gemeinsam mit Teamkollege Nico Müller und Konkurrenten wie Maximilian Günther, Nyck de Vries, Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne sowie dem amtierenden Champion Oliver Rowland.
DF1-Geschäftsführer David Müller erklärt: Wir freuen uns, die Formel E erneut exklusiv im Free-TV zeigen zu können und erweitern unsere Motorsportberichterstattung aus dem eigenen DF1-Studio in Unterföhring. Mit der Formel E und unserem Engagement in der MotoGP sind wir für 2026 optimal aufgestellt. Wir wollen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern unvergessliche Rennmomente bieten kostenfrei und in bestem HD.
