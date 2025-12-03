Quotennews

Fast drei Millionen: Inka erobert den Dienstag

von

Auch «Extra» fuhr im Anschluss gute Marktanteile ein. Der Weihnachtsmann verbuchte nach Mitternacht noch 7,6 Prozent.

Mit «Das Sommerhaus der Stars  Kampf der Promipaare» verbuchte RTL gute Werte bei seinem Streamingdienst, die lineare Ausstrahlung mit einer Woche Verzögerung zog weniger Zuschauer an. Das Wiedersehen danach war sogar ein Vollflop. Aber zum Glück kann RTL nicht nur am Montag, sondern auch am Dienstag nun «Bauer sucht Frau» auf Sendung schicken. Im Mittelpunkt stand Jungbauer Friedrich, der unter anderem Spaß mit Selina und Laura hatte.

Die zweistündige Sendung sicherte RTL 2,90 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 12,4 Prozent. Unter den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern befanden sich 0,50 Millionen, das führte zu 10,4 Prozent. Zwischen 22.30 und 00.00 Uhr sendete RTL «Extra  Das RTL Magazin». Mareile Höppner checkte Bauer Friedrich durch und machte einen Preis-Check bei verschiedenen Apotheken. Außerdem gab es einen Weihnachtsmarkt-Check, wo die Kunden am meisten geboten bekamen. Die Mischung sahen 1,39 Millionen Zuschauer, das bedeutete endlich wieder gute 10,2 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,24 Millionen, sodass man auf 8,4 Prozent kam.

Beim «RTL Nachtjournal» waren noch 0,67 Millionen Menschen dabei, der Marktanteil lag bei 9,4 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 0,12 Millionen gemessen, das bedeutete 8,7 Prozent. «RTL Nachtjournal Spezial: Faktenzeichen» zum Thema Mythos Weihnachtsmann  Die Macht von Erzählungen folgte. Die Sendung mit Julia Weber sahen 0,43 Millionen Zuschauer, der Marktanteil von mauen 7,7 Prozent war sicher. Bei den jungen Leuten blieben 0,08 Millionen wach, sodass man 7,6 Prozent Marktanteil einfuhr.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
