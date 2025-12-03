Dokustrecke zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

TV-News

Am Morgen des 27. Januar zeigt The HISTORY Channel gleich drei Dokufilme.

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus bietet The HISTORY Channel eine Sonderprogrammierung am Dienstag, 27. Januar 2026, ab 8.00 Uhr mit drei Dokumentationen, darunter: Während der Besatzung der Niederlande im Zweiten Weltkrieg fälschten der Maler Willem Arondeus und die Cellistin Frieda Belinfante Ausweise, die Tausenden Jüdinnen und Juden das Leben retteten. Doch von den Ausweisen gab es Duplikate im Amsterdamer Zentralarchiv, um Fälschungen zu verhindern. Diese mussten vernichtet werden.Anschließend folgt die anderthalbstündige Dokumentationum 9:10 Uhr: Acht Jahrzehnte nach der Befreiung der Konzentrationslager widmet sich der Dokumentarfilmer Jonas Neumann der Frage, wie die letzten Überlebenden die Erinnerung an den Terror der Nationalsozialisten aufrechterhalten und was sie und die Gedenkstätten gegen die zunehmende Relativierung des Holocausts und gegen Attacken von rechts tun können. Der Dokumentarfilm gibt einen Einblick in die Arbeit der Gedenkstätte in Dachau und den tagtäglichen Kampf ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen das Vergessen.Den Abschluss an dem Morgen bildet- eine Doku, die dann um 10.25 Uhr losgeht: Am Morgen des 7. Oktober 2023 wurde Israel zum Schauplatz eines beispiellosen Angriffs, bei dem Hamas-Terroristen zahlreiche Menschen ermordeten. «Ein Tag im Oktober», die Dokumentation von Emmy-Preisträger Dan Reed («Leaving Neverland»), erzählt die Ereignisse dieses Tages aus der Sicht von Überlebenden des Kibbuz Beeri, das sich im Grenzgebiet zum Gazastreifen befindet und im Zentrum der Gewalt stand. Anhand von Überwachungsvideos, Handyaufnahmen, WhatsApp-Nachrichten und Material der Terroristen rekonstruiert die Dokumentation den Ablauf des Angriffs.