Krimi-Nachschub: RTL beauftragt «Jennerwein»-Verfilmung

Die Verfilmung basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jörg Maurer aus der Bestseller-Buchreihe rund um Kommissar Jennerwein.

Seit Mitte November 2025 finden unter der Regie von Hannu Salonen in Garmisch-Partenkirchen und Seefeld die Dreharbeiten zu «Jennerwein - Hochsaison» statt. Die Verfilmung basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jörg Maurer aus der Bestseller-Buchreihe rund um Kommissar Jennerwein. In der Hauptrolle als Jennerwein spielt Florian Brückner. RTL beschreibt die Reihe von der Tonalität als schwarzhumorigen Alpenkrimi. Produziert wird von W&B Television in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland. Das Drehbuch stammt von Maximilian Brückner, Linus Herbig-Matten und Dinah Marte Golch. Der Kinostart ist am 5. November 2026 im Verleih von LEONINE Studios geplant.

Zum Film: Kaum hat Kommissar Hubertus Jennerwein (Florian Brückner) seinen Dienst im winterlichen Garmisch-Partenkirchen angetreten, wird die Alpenidylle zum Tatort: Ein dänischer Skispringer stürzt in den Tod, der Präsident des Winterspiele-Komitees entgeht nur knapp einem Anschlag und anonyme Schreiben kündigen weitere Verbrechen an. Zwischen misstrauischen Dorfbewohnern und eitler Lokalpolitik muss Jennerwein einen Täter entlarven, der Aufmerksamkeit sucht und ein tödlich ernstes Spiel spielt.

In der Hauptrolle des Kommissars Jennerwein ist wie gesagt Florian Brückner zu sehen. An seiner Seite spielen u.a. Sarah Thonig («Die Rosenheim Cops»), Frederic Linkemann («Sturm kommt auf»), Eva-Maria Reichert («Watzmann ermittelt»), Helmfried von Lüttichau ("Hubert und Staller»), Florian Thongsap Welsch («Welt unter») und Cornelius Obonya («Der Altaussee-Krimi»).

Benjamin Benedict, Produzent und Geschäftsführer W&B Television: "Jörg Maurers Romane um den wunderbaren Kommissar Jennerwein haben uns absolut begeistert. [...] Wir sind sehr glücklich diesen tollen Roman mit unserem wunderbaren kreativen Team vor und hinter der Kamera sowie so passionierten Partnern bei RTL und LEONINE adaptieren zu dürfen."



