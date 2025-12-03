«Stranger Things» holt sich die Pole Position

International

Auch die alten Staffeln erreichten in den vergangenen Tagen sensationelle Werte.

-Fans überall stellen ihre Radios auf WSQK, The Squawk, ein und hören DJ Rockin' Robin und den Rest der Hawkins-Crew, die ihren Kampf gegen Vecna um das Schicksal der Welt fortsetzen. Die Serie kehrte letzte Woche mit Volume 1 ihrer fünften und letzten Staffel zurück und erzielte die größte Premierenwoche, die jemals eine englischsprachige Serie in der Geschichte von Netflix hatte, mit 59,6 Millionen Aufrufen und sicherte sich Platz 1 der englischen TV-Liste. Die neue Staffel schaffte es in allen 93 erfassten Ländern in die Top 10 und erreichte in 90 davon Platz 1. Die Serie dominierte insgesamt die Hälfte der Top 10  ebenfalls eine Premiere für eine englische Serie. Alle fünf Staffeln von «Stranger Things» schafften es in die Liste, wobei die erste Staffel auf Platz 3 (8,9 Millionen Aufrufe), Staffel 4 auf Platz 5 (6,1 Millionen Aufrufe), Staffel 2 auf Platz 6 (5,6 Millionen Aufrufe) und Staffel 3 auf Platz 8 (4,6 Millionen Aufrufe) landeten. Die ersten vier Staffeln haben weltweit Begeisterung ausgelöst und seit ihrer Premiere insgesamt 1,2 Milliarden Aufrufe erzielt. Die nächsten drei Episoden der Serie werden am ersten Weihnachtsfeiertag veröffentlicht, und das Finale kommt am Neujahr auf Netflix. Neu in der englischen TV-Liste war das Stand-up-Comedy-Special, das mit 9,2 Millionen Aufrufen Platz 2 belegte. In seinem fünften Netflix-Comedy-Special reflektiert Hart über die Herausforderungen und Erfolge seiner Vierzigern, den Umgang mit Familiendynamiken und die Weisheit des Älterwerdens. Die zweite Staffel vonstartete mit 5,2 Millionen Aufrufen auf Platz 7 der Liste der englischsprachigen TV-Serien. Die neuesten Folgen der Doku-Serie über echte Kriminalfälle beschreiben die Ermittlungen zu vermissten Personen aus der Perspektive einer Sheriff-Behörde in South Carolina.Der neue Weihnachtsfilmhat mit 19,3 Millionen Aufrufen den ersten Platz der englischen Filmliste erobert. Auf Platz 2 mit 14,4 Millionen Aufrufen in seiner zweiten Woche auf der Liste landete der romantische Weihnachtsfilmüber die Führungskraft Sydney (Minka Kelly), die nach Paris reist und sich unwissentlich in den Erben der Champagnermarke verliebt, die ihr Unternehmen zu erwerben versucht. Mit einem weiteren neuen Rekord feierteseine 24. Woche in Folge in den Top 10 und ist damit der Film mit der längsten Verweildauer in den Charts. Der Film landete mit 10,4 Millionen Aufrufen auf Platz 3 der englischen Filmliste. Als weiterer Familienfilm begeisterte der Animationsfilmweiterhin mit der Geschichte eines Bruders und einer Schwester, die auf der Suche nach dem Sandmann sind, um sich einen Wunsch zu erfüllen. Der Film erreichte mit 9,3 Millionen Aufrufen Platz 4 der Liste.belegte mit 4,0 Millionen Aufrufen Platz 10 der englischen TV-Liste und beleuchtete die Welt der Wissenschaft mit lustigen Experimenten, gewagten Wettbewerben und kreativen Apparaten, die Kinder zu Hause ausprobieren können. In seiner zweiten Woche landete Clint Bentleys von der Kritik gefeierter Filmmit 6,9 Millionen Aufrufen auf Platz 6. Der Film findet das Bemerkenswerte im Unbemerkenswerten und folgt dem Leben des Holzfällers Robert Grainier (Joel Edgerton) von seiner Kindheit über die Werbung um seine zukünftige Frau Gladys (Felicity Jones) bis hin zum Aufbau eines gemeinsamen Zuhauses und der Arbeit auf dem Land im Pazifischen Nordwesten zu Beginn des 20. Unterdessen lockte im 19. Jahrhundert die berühmte Geschichte eines brillanten Wissenschaftlers und der von ihm zum Leben erweckten Kreatur weiterhin die Zuschauer an und brachte Guillermo del Torosmit 7,3 Millionen Aufrufen auf Platz 5.In ihrer dritten Woche kletterte die koreanische Rom-Com-Seriemit 5,5 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der nicht-englischsprachigen TV-Liste und unterhält das Publikum weiterhin mit der Geschichte einer Frau, die sich bei der Arbeit als Mutter ausgibt, und ihrem Vorgesetzten, der sich in sie verliebt. Auf Platz 2 folgt mit 3,2 Millionen Aufrufen, ein japanisches Historiendrama über 292 Samurai-Kämpfer, die 1878 um einen Geldpreis kämpfen., das intime generationsübergreifende Drama über eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrer Familie nach Taipeh zieht, um dort einen Stand auf einem Nachtmarkt zu eröffnen, debütierte mit 1,2 Millionen Aufrufen auf Platz 8 der Liste der nicht-englischsprachigen Filme. Der gefeierte Film ist Taiwans Beitrag für den besten internationalen Spielfilm bei der 98. Oscar-Verleihung. Mit 2,8 Millionen Aufrufen belegte der Filmaus dem Jahr 2022 den zweiten Platz in der Liste der nicht-englischsprachigen Filme. Das Publikum sah sich das von der Folklore inspirierte Abenteuer über ein riesiges urzeitliches Wesen, das in den norwegischen Bergen erwacht und die lokale Bevölkerung bedroht, noch einmal an, bevor am 1. Dezember die Fortsetzung «Troll 2» in die Kinos kam.Die Zuschauer begleiteten, eine koreanische Reality-Serie, die drei Freunde bei ihrer Erkundung des ostafrikanischen Landes begleitet. Die ersten Folgen starteten mit 1,9 Millionen Aufrufen auf Platz 5 der nicht-englischsprachigen TV-Liste. Die dritte Staffel vonbelegte mit 1,1 Millionen Aufrufen Platz 8. Darin nimmt sich DCP Vartika Chaturvedi (Shefali Shah) einen neuen hochkarätigen Fall vor und versucht, einen Menschenhandelsring aufzudecken.