hr startet Jubiläumsprojekt «80 Jahre  Zuhause in Hessen»

TV-News

Zum 80. Landesgeburtstag zieht der Hessische Rundfunk ab Juni 2026 mit einer täglichen Tour durchs ganze Bundesland  nah an den Menschen, ihren Fragen und ihren Geschichten.

Der Hessische Rundfunk stellt das Jahr 2026 unter das Motto Nähe, Dialog und direkte Begegnungen. Herzstück ist die Aktion «80 Jahre Hessen, 80 Tage Onkel-Otto-Tour», die vom 10. Juni bis 28. August 2026 jeden Tag an einem anderen Ort in Hessen Halt macht. Anlass ist der 80. Geburtstag des Bundeslands  und der hr möchte diesen mit einer Reise zu den Menschen feiern.Programmdirektorin Julia Krittian beschreibt das Projekt als Reise entlang der Frage, was Hessen verbindet  zu Orten und Menschen, die Mut machen und Zukunft gestalten. Alle hr-Kanäle begleiten die Tour mit Berichten, Live-Elementen und Mitmachformaten, die das Publikum eng einbeziehen. Geplant sind unter anderem eine rollende Pop-up-Redaktion im Pendlergebiet, das neue digitale Meinungsbarometer «hr fragt» sowie «Eine Stunde reden», ein dialogorientiertes Format zur Kommunalwahl, das in Zusammenarbeit mit dem Bonn Institute entwickelt wurde und Menschen miteinander ins Gespräch bringen soll, die sich sonst möglicherweise nie begegnen würden.Für die Jahrespressekonferenz wählten Julia Krittian und hr-Intendant Florian Hager einen symbolträchtigen Ort: den Creator Room, das 2025 eröffnete Medienkompetenz-Studio des hr. Dort vermitteln Coaches Jugendlichen den kritischen Umgang mit digitalen Medien und laden zum Diskurs über aktuelle Themen ein. Passender geht es nicht, so Hager. Auch 2026 ist es uns besonders wichtig, ins Gespräch zu kommen  mit allen Menschen in Hessen, aber vor allem auch mit jungen Leuten. Sie haben oft einen anderen Blick auf Themen. Genau davon wollen wir lernen und uns inspirieren lassen.