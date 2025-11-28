«SOKO Stuttgart»: Jasmin Gassmann steigt aus

Köpfe

Nach vier Jahren verabschiedet sich die Darstellerin der Lea Gomez aus der ZDF-Krimiserie. Eine Nachfolgerin steht bereits fest.

In der aktuellen Folge Rosenkrieg hat sich Kriminalkommissarin Lea Gomez von ihren Kolleginnen und Kollegen verabschiedet  damit endet auch der Einsatz von Jasmin Gassmann bei. Die Schauspielerin verlässt die Serie auf eigenen Wunsch, um sich künftig vollständig ihrer Arbeit als Autorin und Regisseurin zu widmen. Gassmann war seit 2021 Teil des Hauptcasts der ZDF-Produktion aus dem Hause Bavaria Fiction. Die Stuttgarterin studierte von 2016 bis 2022 Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg und schloss ihr Studium parallel zu ihrer Schauspielarbeit mit Diplom ab. Nun möchte sie sich kreativen Projekten hinter der Kamera widmen.Ab Januar 2026 erhält das Ermittlerteam Verstärkung: Iman Tekle übernimmt als neue Kriminalkommissarin Toni Kidane. Vorgestellt wurde sie in einem Abschiedsvideo von Jasmin Gassmann auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Serie. Ihren ersten Auftritt wird Tekle  die am Mozarteum Salzburg Schauspiel studiert hat  voraussichtlich am 22. Januar 2026 in der Episode Ohne Ausweg haben. Seit April steht die 30-Jährige bereits für die neue Staffel vor der Kamera.Jasmin Gassmann: Ich bin so dankbar für die Zeit bei der SOKO. Mir werden meine Kollegen*innen, die Komparsen, das Team, die Dramaturgie  alle, die mich jeden Tag begleitet und unterstützt haben  sehr fehlen. Ich freue mich darauf, wieder mehr zu schreiben. Und darauf zu sehen, was aus meinen Ideen wird, wenn ich ihnen Platz gebe. Ich gehe nicht, weil etwas gefehlt hat. Ich gehe, weil etwas Neues entstehen soll.Produzentin Anna Oeller und die Ausführende Produzentin Nicole C. Buck: Im Namen des gesamten SOKO-Teams möchten wir uns bei Jasmin für vier wunderbare Jahre bedanken. Wie auch die Zuschauer*innen haben wir sowohl die quirlige Lea als auch die genauso quirlige Jasmin sehr ins Herz geschlossen. Uns fällt dieser Abschied sehr schwer. Danke für die schöne Zeit mit dir, Jasmin!