RTL bestätigt «DSWNP»-Fortsetzung ohne Jauch und Schöneberger

Es wird ein Abschied nach sieben Jahren und 48 Folgen: RTL zeigt am Samstag, den 6.12.2025, um 20:15 Uhr eine neue Ausgabe von «Denn sie wissen nicht, was passiert Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show». Der Abend steht diesmal unter einem besonderen Vorzeichen: Thomas Gottschalk wird zum letzten Mal mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch auf der Bühne stehen - dann tritt er seine TV-Rente an.
Nach wochenlangen Gerüchten bestätigt RTL nun ebenfalls offiziell: Für Günther Jauch und Barbara Schöneberger heißt es ebenfalls Abschied nehmen von der Show. Inga Leschek, CCO RTL Deutschland: Wir verabschieden uns von einem ikonischen TV-Trio, das Unterhaltung geschaffen hat, wie man sie nicht erfinden kann. Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben sich mit Leidenschaft ins Chaos gestürzt ob in schrägen Kostümen, an der Finalwand klammernd oder mitten in völlig unvorhersehbaren Spielsituationen. Ganz RTL bedankt sich für diese aufregende, gemeinsame Reise!"
Einher ging die Sendermitteilung beinah schon beiläufig mit der Ankündigung eines weiteren Sendetermins, der tatsächlich wie bereits angenommen nur eine Woche später am 13. Dezember bespielt werden soll. Aus wem sich das neue Team zusammensetzen soll, wurde aktuell noch nicht kommuniziert. Kurzzeitig kursierende Namen wie Pilawa, Hunziker und Zarrella, schienen sich wieder im Sande zu verlaufen und würden zumindest in Bezug zu Pilawa (Sat.1-Gesicht) wie Zarrella (ZDF-Gesicht) nur schwer mit RTL zur Deckung zu bringen sein. Man wird die Entwicklungen folglich weiter abwarten müssen.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel