TV-News

RTL bestätigt «DSWNP»-Fortsetzung ohne Jauch und Schöneberger

von

Tatsächlich soll es, wie bereits angenommen, nur eine Woche später am 13. Dezember schon weitergehen - mit wem ist unklar.

Es wird ein Abschied nach sieben Jahren und 48 Folgen: RTL zeigt am Samstag, den 6.12.2025, um 20:15 Uhr eine neue Ausgabe von «Denn sie wissen nicht, was passiert  Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show». Der Abend steht diesmal unter einem besonderen Vorzeichen: Thomas Gottschalk wird zum letzten Mal mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch auf der Bühne stehen - dann tritt er seine TV-Rente an.

Nach wochenlangen Gerüchten bestätigt RTL nun ebenfalls offiziell: Für Günther Jauch und Barbara Schöneberger heißt es ebenfalls Abschied nehmen von der Show. Inga Leschek, CCO RTL Deutschland: Wir verabschieden uns von einem ikonischen TV-Trio, das Unterhaltung geschaffen hat, wie man sie nicht erfinden kann. Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben sich mit Leidenschaft ins Chaos gestürzt  ob in schrägen Kostümen, an der Finalwand klammernd oder mitten in völlig unvorhersehbaren Spielsituationen. Ganz RTL bedankt sich für diese aufregende, gemeinsame Reise!"

Einher ging die Sendermitteilung beinah schon beiläufig mit der Ankündigung eines weiteren Sendetermins, der tatsächlich wie bereits angenommen nur eine Woche später am 13. Dezember bespielt werden soll. Aus wem sich das neue Team zusammensetzen soll, wurde aktuell noch nicht kommuniziert. Kurzzeitig kursierende Namen wie Pilawa, Hunziker und Zarrella, schienen sich wieder im Sande zu verlaufen und würden zumindest in Bezug zu Pilawa (Sat.1-Gesicht) wie Zarrella (ZDF-Gesicht) nur schwer mit RTL zur Deckung zu bringen sein. Man wird die Entwicklungen folglich weiter abwarten müssen.

Kurz-URL: qmde.de/166897
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelARD-Comedy: «Gipfeltreffen» meldet sich zurück
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«Spartacus  Das Haus Ashur»: Prime Video schnappt sich das Spin-Off

Der verräterische Ashur steht diesmal im Zentrum einer alternativen Zeitlinie. Schon ab dem 6. Dezember beginnt die zehnteilige Serie bei Prime Video.

Biathlon am Dienstag ist ausbaufähig

2,20 Millionen Menschen sahen die Übertragung aus Schweden. Die neue Dokumentation startete im Anschluss mäßig.

«Fake News»: Rückkehr ohne Folgen

Auch «Experte für alles» lief am Dienstag wieder schlecht. Bereits zur Primetime schlug sich Sebastian Pufpaff mit «TV total» wieder prima.

«Alphamännchen»: Netflix verlängert die deutsche Comedy

Die deutsche Adaption des spanischen Netflix-Hits «Machos Alfa» geht weiter.

«DSWNWP»-Abschied: Gottschalk wird entspannter Beobachter

RTL-Chefin Inga Leschek hat grob verraten, in welche Richtung es am Samstag geht.

4,02 Millionen für spanische Siegerinnen, 5,12 Millionen für Dortmund-Pleite

Das Erste durfte am Dienstagabend gleich zwei Fußballpartien übertragen. Das Aussetzen von «In aller Freundschaft» hat sich gelohnt. Auch Teil eins von «Being Katarina Witt» lief sehr gut.

Ina Paule Klink: Für mich steht die Wahrheit immer an erster Stelle

Die Schauspielerin kehrt im neuen «Zürich-Krimi» als Dominique zurück  und stellt sich einem Fall, der sie moralisch bis ins Mark fordert.

Fast drei Millionen: Inka erobert den Dienstag

Auch «Extra» fuhr im Anschluss gute Marktanteile ein. Der Weihnachtsmann verbuchte nach Mitternacht noch 7,6 Prozent.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News ARD-Comedy: «Gipfeltreffen» meldet sich zurück TV-News «Spartacus  Das Haus Ashur»: Prime Video schnappt sich das Spin-Off TV-News «Die Frau in Blau»: Dann läuft der Film genau TV-News Das Erste bringt «Tatort» 'Ex-It' ins Programm TV-News «Alphamännchen»: Netflix verlängert die deutsche Comedy TV-News «Love is Blind: Germany» kehrt im Januar zurück TV-News «4 Blocks»-Fortsetzung soll HBO Max anschieben

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung