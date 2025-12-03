TV-News

RTL bestreitet Silvester mit neuer «Chart Show»

Oliver Geissen feiert dieses Mal mit Motsi Mabuse, Toni Bauer und Atze Schröder.

RTL platziert in diesem Jahr im Unterschied zu den letzten Jahren mal wieder eine frische Silvester-Ausgabe der «Ultimativen Chart Show» mit Oliver Geissen als Moderator und einem Gäste-Trio bestehend aus Motsi Mabuse, Toni Bauer und Atze Schröder. Musikalische Auftritte werden geliefert von Künstlern wie Thomas Anders, Suzi Quatro John Kelly, Anna Ermakova und die Fun Factory. Neben persönlichen Silvester-Anekdoten der Gäste soll es musikalische Spiele geben, und eben die Suche nach dem erfolgreichsten Discofox-Hit aller Zeiten.

Insgesamt scheint die Musiksendung wieder etwas mehr Fläche zu bekommen: Bereits vor einigen Tagen wurde bekannt, dass zu Beginn des neuen Jahres neue Ausgaben der Musiksendung produziert werden- zunächst allerdings erstmal zwei Stück. Konkret entsteht zum einen am 8. Januar eine Show unter dem Motto "Die erfolgreichsten Mitsinghits aller Zeiten", sowie zum anderen am 9. Januar eine Ausgabe mit dem Tenor "Die erfolgreichsten Hits des neuen Jahrtausends".

Die letzten Silvester-Termine der «Chart Show» flimmerten vor soliden Zielgruppen-Anteilen von 13,2 Prozent (2024), 12,5 Prozent (2023) und 14,1 Prozent über den Äther. Es reichte dafür schon, jeweils die 2021er-Silvester-Ausgabe aufzuwärmen, was RTL nun ermutigt haben dürfte, mit frischem Stoff vielleicht jetzt wieder noch mehr rauszukitzeln.

