«Die Frau in Blau»: Dann läuft der Film genau

Die ARD hat den Sendetermin für das Werk mit Jonas Nay und Joachim Król kommuniziert - es wird im Januar sein.

Der Spielfilm, der bis Oktober 2024 in Mainz und Nierstein gedreht wurde, hat jetzt einen Sendetermin im Ersten. Die zwei tragenden Rollen darin werden verkörpert von Joachim Król und Jonas Nay. Das Drehbuch schrieb Ruth Toma, Rainer Kaufmann inszenierte den Spielfilm. Das explizite Ausstrahlungsdatum ist Mittwoch, der 21. Januar 2026, um 20.15 Uhr.Der ehemalige Fotograf Denis (Jonas Nay) fühlt sich unter Druck gesetzt. Um seinen Führerschein wieder zu bekommen, muss er sich mit Alfred (Joachim Król) auseinandersetzen. Dessen Frau kam durch einen von Denis verursachten Unfall ums Leben, bei dem auch Alfred selbst schwere Verletzungen erlitt. Denis flieht seitdem nicht nur aus seinem alten Leben, sondern auch vor der Begegnung mit Alfred.Nur weil die amtliche Psychologin darauf besteht, überwindet er sich und sucht Alfred endlich auf. Zunächst scheint es ihm, er hätte nochmal Glück gehabt: Alfred kann sich wegen der Hirnverletzungen weder an seine Frau noch an den Unfall erinnern. Er hat sich der Malerei zugewandt und ist ein zufriedenes, integriertes Mitglied einer Ateliergemeinschaft geistig eingeschränkter Künstler:innen. Sei es Alfreds spezieller Charme, sei es die tragische Aura eines Gemäldes, das von dem Unfall inspiriert scheint  nach erstem Widerstreben lässt Denis sich in Alfreds Leben hineinziehen...