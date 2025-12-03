TV-News

«Die Frau in Blau»: Dann läuft der Film genau

von

Die ARD hat den Sendetermin für das Werk mit Jonas Nay und Joachim Król kommuniziert - es wird im Januar sein.

Der Spielfilm «Die Frau in Blau», der bis Oktober 2024 in Mainz und Nierstein gedreht wurde, hat jetzt einen Sendetermin im Ersten. Die zwei tragenden Rollen darin werden verkörpert von Joachim Król und Jonas Nay. Das Drehbuch schrieb Ruth Toma, Rainer Kaufmann inszenierte den Spielfilm. Das explizite Ausstrahlungsdatum ist Mittwoch, der 21. Januar 2026, um 20.15 Uhr.

Der ehemalige Fotograf Denis (Jonas Nay) fühlt sich unter Druck gesetzt. Um seinen Führerschein wieder zu bekommen, muss er sich mit Alfred (Joachim Król) auseinandersetzen. Dessen Frau kam durch einen von Denis verursachten Unfall ums Leben, bei dem auch Alfred selbst schwere Verletzungen erlitt. Denis flieht seitdem nicht nur aus seinem alten Leben, sondern auch vor der Begegnung mit Alfred.

Nur weil die amtliche Psychologin darauf besteht, überwindet er sich und sucht Alfred endlich auf. Zunächst scheint es ihm, er hätte nochmal Glück gehabt: Alfred kann sich wegen der Hirnverletzungen weder an seine Frau noch an den Unfall erinnern. Er hat sich der Malerei zugewandt und ist ein zufriedenes, integriertes Mitglied einer Ateliergemeinschaft geistig eingeschränkter Künstler:innen. Sei es Alfreds spezieller Charme, sei es die tragische Aura eines Gemäldes, das von dem Unfall inspiriert scheint  nach erstem Widerstreben lässt Denis sich in Alfreds Leben hineinziehen...

Mehr zum Thema... Die Frau in Blau
Kurz-URL: qmde.de/166894
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelDas Erste bringt «Tatort» 'Ex-It' ins Programm nächster Artikel«Spartacus  Das Haus Ashur»: Prime Video schnappt sich das Spin-Off
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News RTL bestätigt «DSWNP»-Fortsetzung ohne Jauch und Schöneberger TV-News ARD-Comedy: «Gipfeltreffen» meldet sich zurück TV-News «Spartacus  Das Haus Ashur»: Prime Video schnappt sich das Spin-Off TV-News Das Erste bringt «Tatort» 'Ex-It' ins Programm TV-News «Alphamännchen»: Netflix verlängert die deutsche Comedy TV-News «Love is Blind: Germany» kehrt im Januar zurück TV-News «4 Blocks»-Fortsetzung soll HBO Max anschieben

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung