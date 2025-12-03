Das Erste bringt «Tatort» 'Ex-It' ins Programm

TV-News

Die zentrale Frage: Steckt ein Verbrechen hinter dem Verschwinden des kleinen Hugo?

Das Erste Deutsche Fernsehen hat den Sendetermin für den nächstenbekanntgegeben. Die Hauptrollen übernehmen im Film mit dem Untertitel "Ex-It" natürlich wieder Richy Müller als KHK Thorsten Lannert sowie Felix Klare als KHK Sebastian Bootz. Der weitere Cast setzt sich unter anderem zusammen aus Kim Riedle, Hans Löw, Jürgen Hartmann. Zu sehen sein wird das Duo konkret am Sonntag, den 18. Januar 2026 um 20.15 Uhr.So stellt sich der Fall dar: Steckt ein Verbrechen hinter dem Verschwinden des kleinen Hugo? Und spielt dabei die Vergangenheit seiner Mutter als republikweit bekanntes Glamour-Girl eine Rolle? Die Ermittlungen in einem möglichen Entführungsfall konfrontieren Thorsten Lannert und Sebastian Bootz mit einem Elternpaar, das in einer speziellen Ehehölle gefangen ist.Dass sie mal ein von vielen bewundertes It-Girl war, merkt man der völlig durchnässten Frau nicht an, die in einer Regennacht verzweifelt in einer Stuttgarter Polizeistation auftaucht. Pony Hübner meldet ihren SUV als gestohlen. Das Schreckliche daran: Ihre beiden Kinder Hugo und Penelope saßen im Auto. Die Polizei findet zwar den Wagen im Neckar, aber nicht schnell genug, Penelope kann nur noch tot geborgen werden. Hugo dagegen ist genauso verschwunden wie der Autodieb.