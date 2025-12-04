«Emily in Paris»: Neuer Trailer verfügbar

International

Kurz vor dem Start von Staffel 5 zeigt Netflix den offiziellen Trailer. Emily tauscht Paris gegen Rom  doch Liebe und Chaos reisen wie immer mit.

Netflix läutet die heiße Phase vor dem Start vonStaffel 5 ein und hat nun den offiziellen Trailer und weiteres Pressematerial veröffentlicht. Die neuen Folgen starten am 18. Dezember 2025  und erstmals steht Emilys Leben nicht im Schatten des Eiffelturms, sondern im Licht der römischen Sonne.In der fünften Staffel zieht Emily (Lily Collins) nach Rom und übernimmt die Leitung der Agence Grateau Rom. Neue Stadt, neue Looks, neuer Lover: Mit Marcello (Eugenio Franceschini) scheint für Emily zunächst alles tutto fantastico zu laufen. Doch wie man Emily Cooper kennt, bleibt Chaos nie lange aus. Berufsleben und Liebesleben geraten erneut ins Wanken  und schon bald muss sie sich fragen, wohin ihr Herz diesmal wirklich gehört. Zu Marcello und dem Dolce Vita? Oder doch zurück nach Paris zu Gabriel (Lucas Bravo)? Und welche Rolle spielt Ex-Freund Alfie (Lucien Laviscount), der ebenfalls wieder Teil der Staffel ist? Auch beruflich droht Ärger: Eine ihrer Ideen geht spektakulär schief, ein großes Geheimnis gefährdet eine der wichtigsten Beziehungen in ihrem Umfeld, und Emily muss lernen, Verantwortung zu übernehmen  und Konflikten nicht mehr auszuweichen.Rom statt Paris, Neuanfang statt Routine, aber weiterhin mit der typischen Mischung aus Fashion, Romantik und emotionalem Chaos. Neben Lily Collins kehren Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery und William Abadie zurück. Neu dabei sind unter anderem Eugenio Franceschini, Thalia Besson und Michèle Laroque. Hinter den Kulissen bleibt das Erfolgsrezept unverändert: Darren Star  der Schöpfer von «Sex and the City»  fungiert erneut als Creator, Showrunner und Executive Producer. Produziert wird die Serie von MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions und Jax Media.