HBO verlängert spanische Serie «Rage»

Mit neuen Schauspielerinnen, aber auch einigen bekannten Gesichtern der ersten Runde, kehrt das außergewöhnliche Spanisch-Drama 2026 zurück.

HBO hat offiziell bestätigt, dass die spanische Originalserieeine zweite Staffel erhält. Die Serie von Félix Sabroso, der erneut als Creator und Regisseur fungiert, wird 2026 mit einem komplett neuen Ensemble an Schauspielerinnen fortgeführt. Gleichzeitig sollen verschiedene Fan-Lieblinge aus Staffel eins ebenfalls zurückkehren, um den erzählerischen Bogen weiterzuführen.«Rage» startete im Juli 2025 und entwickelte sich schnell zum drittmeistgesehenen HBO-Max-Original in Spanien seit 2021  übertroffen nur von neuen Staffeln der Blockbuster «House of the Dragon» und «The Last of Us». Nicht nur das Publikum feierte die Serie, auch die Kritiken waren überwältigend positiv: Sensacine nannte sie eine der besten spanischen Serien des Jahres, die New York Times lobte sie als brillant, farbenfroh, überraschend, während El País die verschachtelten Geschichten und das herausragende Ensemble hervorhob. Auch preislich wurde die Serie ausgezeichnet: Bei der European Rose dOr erhielt das gesamte Hauptensemble  Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza und Pilar Castro  einen Sonderpreis der Jury. Hinzu kamen ein Ondas Award, mehrere Feroz-Nominierungen sowie Anerkennungen bei den Premios Forqué und Premios Iris.Inhaltlich bleibt «Rage» seinem Stil treu: einem intensiven, kaleidoskopischen Drama über fünf Frauen, die in extremen Situationen Entscheidungen treffen müssen  geprägt von Manipulation, Unterdrückung, Täuschung und persönlicher Befreiung. Die Serie verbindet Realismus mit Ironie, Emotion mit gesellschaftlicher Relevanz und verwebt einzelne Handlungsstränge zu einem effektvollen Gesamtbild.