«The Beauty» startet am 21. Januar

FX hat offiziell den Starttermin für seine neue Prestige-Serie «The Beauty» bekanntgegeben. Das internationale Thriller-Drama von Erfolgsproduzent Ryan Murphy («American Horror Story», «Dahmer») feiert am Mittwoch, den 21. Januar 2026, Premiere. Zum Auftakt zeigt FX ab 21 Uhr gleich die ersten drei Episoden am Stück, parallel stehen sie bei Hulu sowie international auf Disney+ bereit. Insgesamt umfasst die erste Staffel elf Folgen, die im Wochenrhythmus veröffentlicht werden mit Doppelfolgen in den finalen zwei Wochen.
Die Besetzungsliste liest sich wie ein Whos who aus Hollywood und Modewelt: Evan Peters und Rebecca Hall spielen die FBI-Agenten Cooper Madsen und Jordan Bennett, die nach Paris geschickt werden, um eine Serie grausamer Todesfälle unter internationalen Supermodels zu untersuchen. Schnell wird klar: Hinter den Morden steckt weit mehr als Mode, Glamour und Eifersucht. Weitere prominente Gaststars sind unter anderem Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Vincent DOnofrio, Meghan Trainor und Nicola Peltz Beckham.
Der Fall führt sie zu einem mysteriösen, sexuell übertragbaren Virus, das Menschen äußerlich in perfekte Versionen ihrer selbst verwandelt allerdings mit gefährlichen, teils tödlichen Nebenwirkungen. Im Zentrum des globalen Albtraums steht The Corporation, angeführt vom undurchsichtigen Tech-Milliardär Ashton Kutcher. Er hat die sogenannte Wunderdroge The Beauty entwickelt und schützt seine Macht mit allen Mitteln, inklusive seines brutalen Vollstreckers, gespielt von Anthony Ramos. Während die Agenten zwischen Paris, Venedig, Rom und New York gegen die Zeit kämpfen, gerät Jeremy (Jeremy Pope), ein verzweifelter Außenseiter, mitten in den Strudel aus Obsession, Macht und genetischer Manipulation. Die Serie stellt eine provokante Frage ins Zentrum: Was wäre der Menschheit körperliche Perfektion wert und um welchen Preis?
«The Beauty» basiert auf der gleichnamigen Comicserie von Jeremy Haun und Jason A. Hurley, die als Berater an der Adaption mitwirken. Neben Ryan Murphy gehören Matthew Hodgson, Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Michael Uppendahl, Alexis Martin Woodall, Eric Gitter und Peter Schwerin zu den Executive Producers. Produziert wird die Serie von 20th Television.
