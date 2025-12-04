US-Fernsehen

CNN enthüllt Line-Up für «Actors on Actors»

von

Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und Ariana Grande nehmen an der Show teil.

Die neue Staffel von «Variety & CNN Actors on Actors» startet am Freitag, 5. Dezember 2025, und bringt in diesem Jahr eine außergewöhnlich prominente Auswahl an Filmschaffenden zusammen. Das Emmy-prämierte Format, das jeweils zwei der spannendsten Darsteller der Saison zu einem offenen Gespräch über ihre Arbeit, ihre Rollen und ihren kreativen Prozess zusammenbringt, erscheint diesmal erstmals unter der neuen Kooperation zwischen CNN und Variety. Alle neuen Episoden feiern ihre Premiere exklusiv auf dem neuen Streamingangebot von CNN, bevor sie später auf den digitalen Plattformen von Variety veröffentlicht werden.

Die Macher versprechen eine der bislang stärksten Staffeln mit zahlreichen exklusiven Einblicken und überraschenden Momenten. Unter den Namen finden sich Stars wie Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Cynthia Erivo, Hugh Jackman, Sydney Sweeney, Jeremy Allen White, Oscar Isaac, Brendan Fraser, Colin Farrell sowie die Brüder Stellan und Alexander Skarsgård. Insgesamt erstreckt sich die Staffel über 13 aufeinanderfolgende Tage, an denen täglich ein neues Gespräch veröffentlicht wird.

Den Auftakt am 5. Dezember machen Ariana Grande und Adam Sandler, gefolgt von wechselnden Paarungen, die teils frische Oscar-Kandidaten, teils erfahrene Hollywood-Legenden zusammenbringen. Am 6. Dezember treffen Julia Roberts und Sean Penn aufeinander, am 9. Dezember diskutieren Gwyneth Paltrow und Jacob Elordi, und am 10. Dezember sprechen Cynthia Erivo und Hugh Jackman über ihre aktuellen Projekte. Ein weiteres Highlight bildet das große Finalgespräch am 17. Dezember, in dem Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio gemeinsam auftreten und über ihre Rollen in «Die My Love» und «One Battle After Another» reflektieren.

