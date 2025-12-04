ITV bestellt neue Krimiserie «Winter»

England

Richard Armitage spielt einen brillanten, aber innerlich zerrissenen Pathologen, der gemeinsam mit einer toughen Ermittlerin (Annabel Scholey) die kompliziertesten Mordfälle löst.

ITV hat eine neue, sechsteilige Krimiserie mit dem Titelin Auftrag gegeben. Die Produktion entsteht bei Eagle Eye Drama in Koproduktion mit PBS und in Zusammenarbeit mit ITV Studios und Happy Duck Films. Im Zentrum steht Richard Armitage, der den hochbegabten, unkonventionellen und regelbrechenden forensischen Pathologen Dr. Ethan Winter verkörpert. An seiner Seite ermittelt Annabel Scholey als DI Lauren Bell, eine ebenso gewissenhafte wie kompromisslose Polizistin.Die Serie spielt in Bristol und erzählt von der ungewöhnlichen Partnerschaft der beiden Ermittler: Winters analytischer Scharfsinn und sein Talent für deduktive Schlussfolgerungen machen ihn für Bells Mordkommission unverzichtbar. Jede Episode widmet sich einem abgeschlossenen Fall  doch unter der Oberfläche brodelt ein durchgehender persönlicher Handlungsstrang. Winter wird von einem ungelösten Mordfall aus seiner Vergangenheit verfolgt, dessen Aufklärung er im Alleingang vorantreibt.«Winter» basiert auf der französischen Erfolgsserie «Balthazar» und wird Anfang 2026 in Bristol und Belgien gedreht. ITV Studios übernimmt den weltweiten Vertrieb des Formats. Die Serie wird von Callum Dziedzic für ITV betreut und später auch auf STV, ITVX und dem STV Player verfügbar sein. In den USA übernimmt PBS die Ausstrahlung.Hinter der Kamera steht ein renommiertes Team: Dries Vos («The Couple Next Door») und Kaat Beels («Professor T») übernehmen die Regie. Die Drehbücher stammen von David Allison («The Couple Next Door») und Mark Greig («Ashes to Ashes»). Produzent ist Matt Baker, die Executive Producer Jo McGrath und Walter Iuzzolino vertreten Eagle Eye Drama.