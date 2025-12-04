Louis Carr übernimmt Führung von BET

Köpfe

Der langjährige Medienmanager folgt auf Scott Mills und soll das Netzwerk in eine neue Ära strategischer Expansion und kultureller Relevanz führen.

Paramount hat Louis Carr zum neuen Präsidenten von BET ernannt. Damit übernimmt einer der prägendsten Führungskräfte in der Geschichte des Senders die Leitung des größten Medienunternehmens, das sich der Unterhaltung und Förderung der Black Community widmet. Carr tritt die Nachfolge von Scott Mills an, der nach 23 Jahren im Unternehmen seinen Abschied bekanntgegeben hat. In seiner neuen Position berichtet Carr direkt an George Cheeks, den Vorsitzenden von TV Media bei Paramount.Carrs Beförderung gilt als bedeutender Wendepunkt für BET. Mit einer 39-jährigen Karriere im Unternehmen zählt er zu den einflussreichsten Köpfen der US-Medienbranche. Er hat unter anderem die multikulturelle Werbelandschaft maßgeblich verändert, globale Marken mit Black- und Brown-Communities vernetzt und BET als zentrale Plattform für Black Culture weltweit gestärkt.BET und sein Einsatz für die Black und Brown Community war meine Lebensaufgabe. Es ist ein Privileg, diese Marke in ihre nächste Phase zu führen, erklärte Carr in einem Statement. George Cheeks würdigte Carrs Beitrag: Louis Führung war über Jahrzehnte ein zentraler Bestandteil des Erfolgs von BET. Seine Vision wird Innovation vorantreiben, die kulturelle Bedeutung weiter stärken und den Wachstumskurs der Marke sichern.