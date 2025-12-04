«Euphoria»: HBO setzt Starttermin für Staffel 3

HBO hat bestätigt, worauf Fans seit Jahren warten: «Euphoria» kehrt im April 2026 mit seiner dritten Staffel zurück. Bei einer Präsentation in London gab Serienmacher Sam Levinson einen ersten Einblick in die neue Staffel, die fünf Jahre nach den Ereignissen von Staffel zwei ansetzt. Fünf Jahre fühlten sich natürlich an, begründete Levinson laut Variety. Wenn die Figuren studiert hätten, wären sie jetzt längst fertig.
Für Rue (Zendaya) bedeutet der Sprung in der Zeit einen radikalen Neustart allerdings keinen idyllischen: Sie lebt nun in Mexiko, ist hoch verschuldet bei Laurie und versucht auf kreative, womöglich gefährliche Weise, ihre Schulden zu begleichen. Besonders überraschend sind die Entwicklungen bei Cassie (Sydney Sweeney) und Nate (Jacob Elordi). Levinson bestätigte, was viele Fans kaum glauben konnten: Die beiden leben mittlerweile gemeinsam in den Vororten, sind verlobt und werden tatsächlich heiraten. Cassie ist süchtig nach Social Media und neidisch auf die scheinbar glamourösen Leben ihrer ehemaligen Mitschüler. Levinson: Ich verspreche, ihre Hochzeit wird eine Nacht sein, die niemand vergisst.
Auch andere Figuren haben neue Wege eingeschlagen: Jules (Hunter Schafer) besucht eine Kunsthochschule und zweifelt an ihrer Zukunft als Malerin. Maddy (Alexa Demie) lebt inzwischen in Hollywood, arbeitet in einer Talentagentur und pflegt mehrere Side Hustles. Lexi (Maude Apatow) wiederum landet in der TV-Branche als Assistentin einer Showrunnerin, gespielt von niemand Geringerem als Sharon Stone.
Die Liste prominenter Neuzugänge ist lang: Unter anderem Rosalía, Natasha Lyonne, Trisha Paytas, Danielle Deadwyler, Eli Roth und Football-Star Marshawn Lynch stoßen zum Cast. Dazu kommen zahlreiche Gast- und Nebenrollen, darunter Asante Blackk, Priscilla Delgado, Gideon Adlon und Sam Trammell. Nicht dabei sind hingegen Austin Abrams, Algee Smith sowie Storm Reid, die bereits bestätigt hat, dass ihre Rolle Gia in Staffel 3 nicht auftauchen wird. Barbie Ferreira (Kat) verließ die Serie bereits 2022, während Angus Cloud (Fezco) im Jahr 2023 tragisch verstarb.
