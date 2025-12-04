BBC dreht Beatles-Serie in Hamburg

Die BBC und das ZDF schließen sich für ein großes internationales Serienprojekt zusammen: «Hamburg Days», eine sechsteilige Dramaserie über die frühen Jahre der Beatles, wird 2026 für BBC One und das ZDF produziert. Grundlage ist die Autobiografie von Klaus Voormann, der selbst Teil der legendären Hamburg-Zeit war und als kreativer Berater eng in die Serie eingebunden ist.
Die Handlung spielt in den frühen 1960er Jahren auf der Reeperbahn, wo eine noch völlig unerfahrene Band aus Liverpool John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe und Pete Best Nacht für Nacht in verrauchten Clubs auftritt und sich dabei ihren charakteristischen Sound erarbeitet. In St. Pauli treffen die Musiker auf die beiden jungen Künstler Klaus Voormann und Astrid Kirchherr, deren Fotografien, Ideen und Freundschaft maßgeblich zur visuellen und musikalischen Identität der späteren Weltstars beitragen. Innerhalb von nur zwei Jahren entsteht aus einer chaotischen Amateurband der wohl größte Popkultur-Mythos des 20. Jahrhunderts.
Entwickelt wurde die Serie von Benjamin Benedict, während Jamie Carragher («Succession») als Head Writer fungiert. Die Showrunner-Rolle übernimmt der renommierte deutsche Regisseur Christian Schwochow, der zuvor für «The Crown» inszenierte. Regisseur Mat Whitecross, bekannt für Musikdokumentationen über Coldplay und Oasis, zeichnet für die Umsetzung verantwortlich. Für die Musikbetreuung wurde David Holmes verpflichtet, BAFTA-prämierter Komponist und Produzent, der unter anderem die «Oceans»-Filme prägte.
Produziert wird «Hamburg Days» von W&B Television (LEONINE) und Turbine Studios in Zusammenarbeit mit AGC Television. Zu den Executive Produzenten gehören unter anderem Benjamin Benedict, Quirin Berg, Max Wiedemann, Andrew Eaton, Justin Thomson sowie Stuart Ford und Lourdes Diaz. Für das ZDF betreuen Frank Zervos, Caroline von Senden und Alexandra Staib das Projekt. Gefördert wird die Serie zudem vom MOIN Film Fund Hamburg Schleswig-Holstein. Der internationale Vertrieb abgesehen von UK (BBC) und Deutschland (ZDF) liegt exklusiv bei AGC International.
Sue Deeks, Leiterin der Abteilung Scripted Pre-buy Acquisitions bei der BBC, sagt: «Hamburg Days» ist die faszinierende Geschichte darüber, wie eine junge Band aus Liverpool innerhalb von nur zwei Jahren in Hamburg ihre musikalischen Fähigkeiten verfeinerte, bevor sie nach Hause zurückkehrte und über Nacht weltweit erfolgreich wurde. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die (natürlich) von einem fantastischen Soundtrack begleitet wird!
