«Your Friends & Neighbors» kehrt im April 2026 zurück

US-Fernsehen

Jon Hamm darf mit neuen Folgen im kommenden Jahr wieder auf Sendung gehen.

Die Apple-Dramaseriemit Jon Hamm meldet sich zurück. Die zehnteilige Staffel startet am Freitag, 3. April 2026, anschließend folgt wöchentlich jeden Freitag eine neue Episode bis zum Finale am 5. Juni 2026. Neben Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt und Donovan Colan übernimmt ein prominentes Neuzugang eine Schlüsselrolle: James Marsden, frisch Emmy-nominiert, verstärkt den Cast und sorgt für zusätzliche Spannung.In den neuen Folgen setzt Andrew sein Doppelleben als untypischer Vorstadtdieb fort  zielstrebig, skrupellos und mit wachsender Routine. Doch die Balance aus Familienleben und kriminellen Einbrüchen gerät ins Wanken, als ein neuer Nachbar auftaucht, der mehr weiß, als ihm lieb ist. Plötzlich droht Andrews Tarnung zu bröckeln  und die Gefahr, dass seine Familie ins Fadenkreuz gerät, steigt mit jeder Episode.Die Serie stammt erneut von Jonathan Tropper, Bestsellerautor und kreativer Kopf zahlreicher Prestigeproduktionen. Tropper führt als Showrunner, Regisseur und Executive Producer durch die Staffel, produziert von Apple Studios und Tropper Ink. Auch Jon Hamm selbst fungiert als Executive Producer, unterstützt von Connie Tavel, Craig Gillespie, Jamie Rosengard, Lori Keith Douglas und Stephanie Laing, die zudem sechs der neuen Episoden inszeniert.