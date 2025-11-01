Am Samstag: Gleich drei Krimis im Ersten

Weil das ZDF am Samstag, den 15. November 2025, einen neuen «Wilsberg» ausstrahlt, setzt Das Erste auf Wiederholung. Man kann durchaus sagen, dass man auf Quantität statt Qualität geht. Schließlich werden drei Krimis am selben Abend wiederholt. Maria Simon ist wieder ins «Wolfsjagt» zu sehen, der Film fuhr vor drei Jahren über fünf Millionen Zuschauer ein.
Das ist der Plot: Die Wildhüterin Sara Jahnke (Maria Simon) lebt lieber in der Einsamkeit der Wälder Kanadas als unter Menschen. In ihrer brandenburgischen Heimat, bei ihrem Vater Robert Jahnke (Jörg Schüttauf) und ihrer erwachsenen Tochter Julia (Anna-Lena Schwing), hält sie es nur für begrenzte Zeit aus. Kurz vor ihrer Rückkehr nach Kanada bekommt Sara den Auftrag, eine auffällig gewordene Wölfin aufzuspüren und zu entnehmen. Als sie dabei die Leiche einer rumänischen Saisonarbeiterin (Romina Küper) findet, kommt ein ungeheuerlicher Verdacht auf. Ist Silvana das erste Opfer eines tödlichen Wolfangriffs seit mehreren hundert Jahren? Kommissar Laue (Jacob Matschenz), Stadtmensch und fremd in der Gegend, bittet Sara um Hilfe. Als sich deren Theorie bestätigt, dass die Wölfe Silvana nicht getötet haben, macht sich das ungleiche Ermittlerduo auf die Suche nach dem menschlichen Täter und stößt auf erschütternde Machenschaften um die örtliche Fleischfabrik
Nach den «Tagesthemen» kommt «Der Fluss ist sein Grab. Ein Krimi aus Passau» mit Marie Leuenberger. Ein Mann auf der Suche nach seinem Sohn: Adil Bahdari (Husam Chadat) kommt von Berlin nach Passau, nachdem ein Angler am Ufer der Donau eine teure Uhr mit einer Widmung auf der Rückseite gefunden hat. Die Uhr war ein Geschenk Adil Bahdaris an seinen Sohn Ahmed (Timo Fakhravar), von dem er seit geraumer Zeit nichts mehr gehört hat. Er beauftragt Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) mit der Suche nach seinem Sohn. Und damit ausgerechnet jenen Mann, der Ahmeds Tod herbeigeführt hat. Adil Bahdari ahnt, dass sein Sohn ein Krimineller war. Was er nicht ahnt: Ahmed hat sein Leben bei dem Versuch verloren, einen Mordauftrag auszuführen. Seine potenziellen Opfer: die ehemalige Berliner Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) und ihre Tochter Mia (Nadja Sabersky). Das Duo lebt seit zwei Jahren in Passau im Zeugenschutz. Die Ankunft von Ahmeds Vater versetzt nicht nur Zankl, sondern auch Mutter und Tochter in höchste Alarmbereitschaft. Frederike ist geneigt, die Flucht anzutreten. Vorbereitet ist alles: falsche Pässe, Geld. In einer Scheune steht in Grenznähe ein aufgetankter Wagen bereit. Mia sträubt sich jedoch gegen die Flucht.
Ab 23.40 Uhr sind Hannes Jaenicke und Alice Dwyer in «Der Amsterdam-Krimi» unterwegs. Der LKA-Ermittler Alex Pollack (Hannes Jaenicke) scheut kein Risiko, um den Drogenschmuggler Tom Fischer (Sascha Alexander Gerak) endlich hinter Gitter zu bringen. Um Beweise gegen seinen Erzfeind zu sammeln, hat er Katja Wolf (Alice Dwyer) als Fischers rechte Hand eingeschleust. Ohne seinen Vorgesetzten Breuer (Sven Gerhardt) oder die holländischen Kollegen zu informieren, führt Pollack auf eigene Faust die Ermittlungen in Amsterdam weiter, wo Fischer inzwischen eine Reederei betreibt.
