«Die Füchsin» kommt im Doppelpack

Am 20. und 27. November 2025 strahlt Das Erste jeweils einen neuen «Die Füchsin»-Film aus. In Der Spion wird Herbert Kantscheck (Sven Seeburg) leblos in seiner Badewanne aufgefunden. Bald ist klar, dass der Beamte des Bundesamtes für Verfassungsschutz durch Fremdeinwirkung zu Tode kam. War er das Leck, durch das geheime Informationen an feindliche Dienste abgeflossen sind? Oder war er ein Bauernopfer, um von der wahren undichten Stelle abzulenken? Welche Rolle spielen seine Frau Elisabeth (Ann-Kathrin Kramer) und seine Tochter Rosi (Marlina Mitterhofer), was wussten sie wirklich über seine Arbeit?
Eine Woche später folgt Rachespiel: Der junge Chalid Al-Hassani (Robin Abdallah) wird in einem Kölner Friseursalon ermordet. Zur gleichen Zeit sollen sich Anne Fuchs (Lina Wendel) und Youssef El Kilali (Karim Chérif) um die aus Saudi-Arabien geflohene Deutschlehrerin Emira Maliki (Javeh Asefdjah) kümmern. Diese ist vermeintlich im Besitz brisanter Informationen über saudische Agenten in Deutschland. Doch Anne und Youssef treffen Emira nicht an. Sie hat sich aus ihrem Safe-House abgesetzt. Ist sie die Mörderin des jungen Mannes?
Lina Wedel sagt: Es ist wunderbar, die Figur der Anne Fuchs über den Zeitraum von zehn Jahren begleiten zu dürfen! Anfänglich erlebten wir Anne nach einem gesellschaftlichen Umbruch, mit dem auch viele private Niederlagen und große menschliche Verluste einhergingen. Wir können bildlich erleben, wie sie es schafft, resilient zu werden! Quasi wie: Phönix aus der Asche.
Karim Chérif ergänzt: Mit seiner Neugier und Abenteuerlust bringt er erst mal gute Voraussetzungen mit, um sich neu zu orientieren. Tatsächlich ist er aber erstmal skeptisch und braucht eine ganze Weile, bis er sich ohne weiteres darauf einlassen kann. Es wird ihm zunächst auch von außen nicht leicht gemacht. Die neuen Spielregeln im Job sind für ihn nicht auf Anhieb ersichtlich. Am Ende überwiegt jedoch sein Vertrauen in Anne Fuchs.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel