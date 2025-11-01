TV-News

ZDF blickt auf den Betzenberg

von

Hier treffen Leidenschaft und die sozialen Realitäten aufeinander.

Am Samstag, den 15. November 2025, blickt die «ZDF.reportage» auf «Kaiserslautern Betzenberg - Mehr als nur Fußball». Die Dokumentation wird um 17.35 Uhr gesendet. Diese wird bereits am 6. November um 09.00 Uhr in die ZDFmediathek gesteckt. Die Produktion begleitet Fans, Helfer und Bewohner des Betzenbergs  und zeigt, wie sie zwischen Krise und Fußballfest ihren Alltag meistern.

Der "Betzenberg" ist mehr als das Fritz-Walter-Stadion  er ist Identität und Heimat für viele Lauterer. Doch die Stadt Kaiserslautern steckt in der Krise: Einzelhandel und Industrie brechen weg, die Arbeitslosenquote liegt bei 9,7 Prozent, über 22 Prozent der Kinder leben von Bürgergeld.

Christopher Fauss-Travessa, 28, kennt die Schattenseiten: "Zwangsräumungen, Messi-Wohnungen, einsame Verstorbene  das ist Alltag", sagt der Entrümpler. Seine Aufträge kommen oft direkt vom Sozialamt. "Man ist froh über Arbeit, aber das Drama muss man auch aushalten."

Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

