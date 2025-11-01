TV-News

Neuer «Wilsberg» in Anmarsch

von

Die Krimi-Reihe soll Mitte November wieder acht Millionen Menschen erfreuen.

Die Krimi-Reihe «Wilsberg» ist ein voller Erfolg. Das ZDF hat mehrerer weitere Filme davon in der Pipeline, am 15. November 2025, erscheint um 20.15 Uhr der Film Phantomtod mit Leonard Lansink, Oliver Korttike, und Patricia Meeden. Die Regige übernahm Martin Enlen, das Buch stammt von Stefan Scheich.

Studentin Jana Haumann will eine Sprachaufnahme eines digitalen Sprachassistenten mit einer Mordankündigung gehört haben. Hilfesuchend kontaktiert sie Privatdetektiv Wilsberg. Jana jobbt gerade in einem Münsteraner Technikunternehmen, das den Sprachassistenten entwickelt hat und nun vor der Einführung einer weiteren Neuentwicklung steht. Leider hat Jana keine Beweise für Ihre Behauptung, da ihr Laptop gestohlen wurde.

Kommissar Overbeck erhält von Kriminalrat Schaaf den wichtigen Auftrag einer technischen Neuentwicklung, dem KI-Kommissar, die Dienstvorschriften der Polizei beizubringen. So soll der Roboter zukünftig zu einem hilfreichen Werkzeug der Ermittlungsarbeit werden. Overbeck ist hoch motiviert und will mit seinem neuen digitalen Partner Großes erreichen, auch wenn der es mit den Vorschriften nicht immer so genau nimmt.

Mehr zum Thema... Wilsberg TV-Sender ZDF
Kurz-URL: qmde.de/165959
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelHBO dreht neue Ronan-Farrow-Dokumentation nächster ArtikelBBC America und AMC+ starten «Kingdom»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News «Kanzlei Liebling Kreuzberg» geht weiter TV-News ZDF blickt auf den Betzenberg TV-News «ARD History» fragt: Wie weit darf Naturschutz gehen? TV-News Am Samstag: Gleich drei Krimis im Ersten TV-News ARD plant großen «Sportschau»-Tag TV-News «sportstudio live» am 6. Dezember mit neun Weltcups TV-News Verbrannte Erde: «Cooking Academy» wird gefeuert

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung