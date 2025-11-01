Neuer «Wilsberg» in Anmarsch

Die Krimi-Reihe «Wilsberg» ist ein voller Erfolg. Das ZDF hat mehrerer weitere Filme davon in der Pipeline, am 15. November 2025, erscheint um 20.15 Uhr der Film Phantomtod mit Leonard Lansink, Oliver Korttike, und Patricia Meeden. Die Regige übernahm Martin Enlen, das Buch stammt von Stefan Scheich.
Studentin Jana Haumann will eine Sprachaufnahme eines digitalen Sprachassistenten mit einer Mordankündigung gehört haben. Hilfesuchend kontaktiert sie Privatdetektiv Wilsberg. Jana jobbt gerade in einem Münsteraner Technikunternehmen, das den Sprachassistenten entwickelt hat und nun vor der Einführung einer weiteren Neuentwicklung steht. Leider hat Jana keine Beweise für Ihre Behauptung, da ihr Laptop gestohlen wurde.
Kommissar Overbeck erhält von Kriminalrat Schaaf den wichtigen Auftrag einer technischen Neuentwicklung, dem KI-Kommissar, die Dienstvorschriften der Polizei beizubringen. So soll der Roboter zukünftig zu einem hilfreichen Werkzeug der Ermittlungsarbeit werden. Overbeck ist hoch motiviert und will mit seinem neuen digitalen Partner Großes erreichen, auch wenn der es mit den Vorschriften nicht immer so genau nimmt.
