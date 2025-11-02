Prime Video startet «Karaoké Club»

International

Die neue Promi-Gesangsshow kommt aus Québec. Dabei sind Debbie Lynch-White, Pierre-Yves Lord und Chloée Deblois.

Prime Video präsentiert ab dem 21. November eine neue Amazon-Originals-Show aus Kanada:, moderiert von Stéphane Rousseau, verwandelt Karaoke in ein mitreißendes TV-Erlebnis voller Humor, Energie und Showgefühl. Die ersten drei Folgen erscheinen zum Starttermin, die restlichen drei eine Woche später am 28. November.In der Reihe treten zehn bekannte Persönlichkeiten aus Québec  darunter Karine Vanasse, Arnaud Soly, Lou-Pascal Tremblay, Debbie Lynch-White, Pierre-Yves Lord und Chloée Deblois  gegeneinander an. Während Rousseau als charmanter Gastgeber durch die Sendung führt, sorgen musikalische Herausforderungen, spontane Duette und jede Menge Spaß für Abwechslung. Im Verlauf der Staffel stoßen weitere Stars wie Sarah-Jeanne Labrosse, Fouki und France Castel hinzu, begleitet von Gastauftritten bekannter Québec-Größen wie Charlotte Cardin, Ginette Reno und Marc Labrèche.Jede 30-minütige Folge ist darauf ausgelegt, das Publikum mitzureißen: Es lacht, applaudiert und singt mit. Momente der Nervosität, Freude und Feierlichkeit werden in ihrer ganzen Authentizität eingefangen, was jede Darbietung unwiderstehlich und fesselnd macht.