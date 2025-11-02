arte zeigt britische Crime-Serie «The Tower»

Am Donnerstag, 4. Dezember 2025, um 21:40 Uhr, feiert die britische Serie «The Tower» ihre deutsche Erstausstrahlung bei Arte. Das dreiteilige Krimidrama basiert auf dem Roman Post Mortem von Kate London, die selbst viele Jahre bei der Londoner Metropolitan Police arbeitete. Drehbuchautor und Produzent Patrick Harbinson («Homeland») und Regisseur Jim Loach haben daraus eine Polizeiserie geschaffen, die mit Spannung, realistischem Ton und starken Charakteren überzeugt.
Die Geschichte beginnt mit einem tragischen Fund: Ein erfahrener Polizist und eine 15-jährige Libyerin stürzen von einem Londoner Hochhaus in den Tod. Als Zeugen bleiben nur ein fünfjähriger Junge und die Polizeischülerin Lizzie Adama zurück. Kurz darauf übernimmt Sonderermittlerin Sarah Collins (gespielt von Gemma Whelan, bekannt aus «Game of Thrones») den Fall. Während sie versucht, die Ereignisse am Portland Tower zu rekonstruieren, verschwindet Lizzie spurlos. Collins und ihr Kollege Steve Bradshaw (Jimmy Akingbola) entdecken bald, dass Lizzie in einen anderen Fall des organisierten Verbrechens verwickelt war und möglicherweise selbst in Lebensgefahr schwebt.
Mit Tahirah Sharif, Emmett J. Scanlan («Peaky Blinders») und Nick Holder ist «The Tower» hochkarätig besetzt. Sharif erhielt für ihre eindrucksvolle Darstellung der Lizzie Adama 2022 eine BAFTA-Nominierung als beste Nebendarstellerin. Visuell besticht die Serie durch die Kameraarbeit von Anna Patarakina und die eindringliche Musik von Nainita Desai. Produziert wurde das Format von Mammoth Screen und Windhover Films für ITV in Kooperation mit dem ZDF. Alle drei Folgen sind direkt bis 00.00 Uhr zu sehen, online ist sie vom 1. Dezember 2025 bis 3. März 2026 in der Mediathek verfügbar.
