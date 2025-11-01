TV-News

ARD plant großen «Sportschau»-Tag

Am 12. Dezember will Das Erste knapp neun Stunden Wintersport senden.

Am Freitag, den 12. Dezember, steht Das Erste ganz im Zeichen des Wintersports: Unter dem Label «Sportschau» zeigt die ARD einen ganzen Tag lang Live-Übertragungen und Zusammenfassungen von den wichtigsten Weltcups. Von Skeleton über Ski alpin bis Biathlon, Freestyle, Skispringen und Langlauf  die Sendestrecke bietet ab 9:05 Uhr mehr als acht Stunden Sport pur.

Los geht es mit dem Skeleton-Weltcup der Männer aus Lillehammer, bevor um 10:10 Uhr die Abfahrt der Damen in St. Moritz auf dem Programm steht. Danach folgt um 11:10 Uhr der 10-Kilometer-Sprint der Biathlon-Männer aus Hochfilzen. Am frühen Nachmittag berichtet die «Sportschau» vom Freestyle-Weltcup Skicross in Val Thorens und vom 7,5-Kilometer-Sprint der Biathlon-Frauen. Auch der Weltcup der Skispringerinnen in Klingenthal mit beiden Durchgängen ist live zu sehen. Zum Abschluss gibt es Zusammenfassungen des Skeleton-Wettbewerbs der Frauen und den Langlauf-Teamsprint aus Davos.

Durch den langen Wintersport-Tag führen die erfahrenen ARD-Reporter Eik Galley, Tobias Barnerssoi, Christian Dexne, Jan Wiecken, Philipp Sohmer und Jens-Jörg Rieck. Mit dem geballten Wintersportprogramm läutet Das Erste das sportliche Adventswochenende ein und stimmt die Zuschauer auf ein intensives Weltcup-Wochenende ein.

