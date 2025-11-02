US-Fernsehen

«Love Is Blind: Italy» startet am 1. Dezember bei Netflix

von

Benedetta Parodi und Fabio Caressa führen durch die neue Ausgaben.

Das Erfolgsformat «Love Is Blind» bekommt eine italienische Adaption: Ab dem 1. Dezember 2025 ist «Love Is Blind: Italy» bei Netflix zu sehen. Moderiert wird die Show von Benedetta Parodi und Fabio Caressa, die erstmals gemeinsam ein TV-Projekt leiten. Produziert von Banijay Italia, begleitet die Serie italienische Singles auf ihrer emotionalen Suche nach der großen Liebe  ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben.

Die zehn Episoden sind in drei Veröffentlichungsetappen gegliedert: Am 1. Dezember starten die ersten vier Folgen, in denen sich die Teilnehmenden in den Pods kennenlernen und verloben. Am 8. Dezember folgen die Episoden fünf bis acht, in denen die Paare ihren Alltag teilen und auf die Hochzeitszeremonien zusteuern. Das Finale (Folge 9) erscheint am 15. Dezember, während die große Reunion-Folge am 19. Dezember zeigt, welche Beziehungen auch Monate später noch bestehen.

Wie in der Originalreihe aus den USA steht auch hier das soziale Experiment im Mittelpunkt: Können sich Menschen ineinander verlieben, ohne sich jemals zu sehen? Und hält die Liebe stand, wenn der Alltag einkehrt? Regie führt Angelo Poli, das Drehbuch stammt von Magda Geronimo, Valentina Massouda und Antonio Vicaretti. Mit Italien stößt ein weiteres Land zur globalen «Love Is Blind»-Familie, die bereits erfolgreiche Ableger in Japan, Brasilien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und weiteren Ländern hervorgebracht hat.

Kurz-URL: qmde.de/165948
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelPodstars: «Der kleine Prinz und seine Freunde»nächster Artikel«Kandahar» mit Gerard Butler im ZDF-Montagskino
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen ID enthüllt düsteren Kriminalfall in «The Rocky Mountain Mortician Murder» US-Fernsehen «Caroline Flack: Search for the Truth» startet im November US-Fernsehen ESPN bringt «Monster AG»-Football-Event im Dezember US-Fernsehen BBC America und AMC+ starten «Kingdom» US-Fernsehen HBO dreht neue Ronan-Farrow-Dokumentation US-Fernsehen «Harry Wild» kehrt mit Spielfilmlangem Special zurück US-Fernsehen MTV beendet «Ridiculousness» nach 46 Staffeln

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung