«Love Is Blind: Italy» startet am 1. Dezember bei Netflix

Das Erfolgsformat «Love Is Blind» bekommt eine italienische Adaption: Ab dem 1. Dezember 2025 ist «Love Is Blind: Italy» bei Netflix zu sehen. Moderiert wird die Show von Benedetta Parodi und Fabio Caressa, die erstmals gemeinsam ein TV-Projekt leiten. Produziert von Banijay Italia, begleitet die Serie italienische Singles auf ihrer emotionalen Suche nach der großen Liebe ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben.
Die zehn Episoden sind in drei Veröffentlichungsetappen gegliedert: Am 1. Dezember starten die ersten vier Folgen, in denen sich die Teilnehmenden in den Pods kennenlernen und verloben. Am 8. Dezember folgen die Episoden fünf bis acht, in denen die Paare ihren Alltag teilen und auf die Hochzeitszeremonien zusteuern. Das Finale (Folge 9) erscheint am 15. Dezember, während die große Reunion-Folge am 19. Dezember zeigt, welche Beziehungen auch Monate später noch bestehen.
Wie in der Originalreihe aus den USA steht auch hier das soziale Experiment im Mittelpunkt: Können sich Menschen ineinander verlieben, ohne sich jemals zu sehen? Und hält die Liebe stand, wenn der Alltag einkehrt? Regie führt Angelo Poli, das Drehbuch stammt von Magda Geronimo, Valentina Massouda und Antonio Vicaretti. Mit Italien stößt ein weiteres Land zur globalen «Love Is Blind»-Familie, die bereits erfolgreiche Ableger in Japan, Brasilien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und weiteren Ländern hervorgebracht hat.
