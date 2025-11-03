TF1 kauft vier K-Dramen

International

Der französische Streamingdienst TF1 hat die Serien «High Class», «Pinocchio», «Doctor John» und «The Inheritors» erworben.

Der Streamingdienst TF1+ bringt ab dem 20. November erstmals komplette K-Dramas kostenlos nach Frankreich  und startet damit eine neue Programmschiene, die sich an Fans emotionaler und hochwertig erzählter Serien richtet. Zum Auftakt stehen vier große Produktionen bereit, die die Vielfalt und Bandbreite des südkoreanischen Erzählkinos eindrucksvoll zeigen: «High Class», «Pinocchio», «Doctor John» und «The Inheritors».Insteht die erfolgreiche Anwältin Song Yeo-Wool (Cho Yeo-jung) im Mittelpunkt, deren perfektes Leben nach dem Tod ihres Ehemanns zusammenbricht. Sie wird des Mordes beschuldigt und verliert ihr soziales Ansehen. Umgeben von wohlhabenden Eltern und Lehrern an einer elitären Schule, muss sie feststellen, dass sich hinter der glänzenden Fassade Intrigen, Lügen und gefährliche Geheimnisse verbergen. Der elegante Thriller entfaltet sich zu einem psychologischen Gesellschaftsdrama über Schuld, Macht und weibliche Solidarität.Deutlich romantischer geht es inzu, einer bewegenden Mischung aus Familiendrama und Mediensatire. Der junge Ha-myeong, dessen Vater einst durch eine manipulierte TV-Berichterstattung in den Tod getrieben wurde, wächst unter falschem Namen bei einer neuen Familie auf. Jahre später wird er selbst Journalist  ausgerechnet in einer Redaktion, die für die damalige Katastrophe mitverantwortlich war. Unterstützung findet er bei seiner Adoptivschwester In-ha, die unter dem sogenannten Pinocchio-Syndrom leidet: Immer wenn sie lügt, bekommt sie Schluckauf. Gemeinsam kämpfen sie um Wahrheit, Gerechtigkeit und Vergebung.Auchbehandelt moralische Fragen, allerdings aus medizinischer Sicht. Im Zentrum steht Cha Yo-han, ein genialer, aber geheimnisvoller Arzt, der als Häftling in einem Gefängniskrankenhaus arbeitet. Die junge Medizinerin Kang Si-yeong wird dorthin versetzt und erkennt schnell, dass Yo-han ein außergewöhnliches Gespür für Schmerzdiagnosen besitzt  aber ein düsteres Geheimnis verbirgt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine spannungsvolle Beziehung, in der Ethik, Empathie und Verantwortung miteinander ringen.Mitschließlich präsentiert TF1+ einen der erfolgreichsten K-Drama-Klassiker überhaupt. Das romantische Jugenddrama erzählt die Geschichte von Kim Tan, dem privilegierten Sohn einer südkoreanischen Unternehmensdynastie, der sich in die bescheidene Cha Eun-sang verliebt  die Tochter der Haushälterin seiner Familie. Zwischen Luxus, Pflichtgefühl und Rebellion entsteht eine moderne Romeo-und-Julia-Geschichte, die Klassenunterschiede und den Druck gesellschaftlicher Erwartungen thematisiert.