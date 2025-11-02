ID enthüllt düsteren Kriminalfall in «The Rocky Mountain Mortician Murder»

Der True-Crime-Sender Investigation Discovery widmet sich in einer neuen dreiteiligen Dokuserie einem besonders verstörenden Fall aus dem US-Bundesstaat Colorado. «The Rocky Mountain Mortician Murder» startet am 26. November 2025 ab 20 Uhr auf ID, die Episoden sind anschließend auch auf HBO Max verfügbar. Die Reihe erzählt eine Geschichte, die so unglaublich ist, dass sie fast wie ein Thriller wirkt ein Geflecht aus Mord, Lügen, Affären und Verrat, das eine kleine Gemeinde in ihren Grundfesten erschütterte.
Im Zentrum steht der Fall des Bestatters Byron Griffy, der im Oktober 2012 auf seiner abgelegenen Ranch tot aufgefunden wurde erschossen, aus nächster Nähe. Zunächst deutete alles auf einen missglückten Raubüberfall hin, doch die Ermittlungen offenbarten bald eine noch viel düsterere Wahrheit. Griffys Umfeld war von Geheimnissen durchzogen, und die Spur führte zu einer Reihe von Betrügereien und einem Komplott, das die vermeintlich heile Gemeinschaft in Colorado in Aufruhr versetzte.
Die Serie beleuchtet den Fall aus verschiedenen Perspektiven mit Interviews von Ermittlern, Angehörigen und Anwohnern, die bis heute mit den Enthüllungen ringen. Produziert wurde «The Rocky Mountain Mortician Murder» von Citizen Jones für Investigation Discovery. Die Doku zeigt einmal mehr, wie dünn die Fassade von Normalität in Kleinstädten sein kann und dass die Wahrheit am Ende immer ans Licht kommt.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel