US-Fernsehen

ID enthüllt düsteren Kriminalfall in «The Rocky Mountain Mortician Murder»

von

Die True-Crime-Serie von Investigation Discovery wird Ende November ausgestrahlt.

Der True-Crime-Sender Investigation Discovery widmet sich in einer neuen dreiteiligen Dokuserie einem besonders verstörenden Fall aus dem US-Bundesstaat Colorado. «The Rocky Mountain Mortician Murder» startet am 26. November 2025 ab 20 Uhr auf ID, die Episoden sind anschließend auch auf HBO Max verfügbar. Die Reihe erzählt eine Geschichte, die so unglaublich ist, dass sie fast wie ein Thriller wirkt  ein Geflecht aus Mord, Lügen, Affären und Verrat, das eine kleine Gemeinde in ihren Grundfesten erschütterte.

Im Zentrum steht der Fall des Bestatters Byron Griffy, der im Oktober 2012 auf seiner abgelegenen Ranch tot aufgefunden wurde  erschossen, aus nächster Nähe. Zunächst deutete alles auf einen missglückten Raubüberfall hin, doch die Ermittlungen offenbarten bald eine noch viel düsterere Wahrheit. Griffys Umfeld war von Geheimnissen durchzogen, und die Spur führte zu einer Reihe von Betrügereien und einem Komplott, das die vermeintlich heile Gemeinschaft in Colorado in Aufruhr versetzte.

Die Serie beleuchtet den Fall aus verschiedenen Perspektiven  mit Interviews von Ermittlern, Angehörigen und Anwohnern, die bis heute mit den Enthüllungen ringen. Produziert wurde «The Rocky Mountain Mortician Murder» von Citizen Jones für Investigation Discovery. Die Doku zeigt einmal mehr, wie dünn die Fassade von Normalität in Kleinstädten sein kann  und dass die Wahrheit am Ende immer ans Licht kommt.



Kurz-URL: qmde.de/165947
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelVor Weihnachten: «Die Wahrheit über Schnäppchen-Preise» kommtnächster ArtikelSicherheit heißt nicht, dass es nicht weh tut
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Love Is Blind: Italy» startet am 1. Dezember bei Netflix US-Fernsehen «Caroline Flack: Search for the Truth» startet im November US-Fernsehen ESPN bringt «Monster AG»-Football-Event im Dezember US-Fernsehen BBC America und AMC+ starten «Kingdom» US-Fernsehen HBO dreht neue Ronan-Farrow-Dokumentation US-Fernsehen «Harry Wild» kehrt mit Spielfilmlangem Special zurück US-Fernsehen MTV beendet «Ridiculousness» nach 46 Staffeln

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung