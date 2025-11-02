TV-News

Vor Weihnachten: «Die Wahrheit über Schnäppchen-Preise» kommt

In der Dokumentation stellt Katja Herr die verführerischen Angebote von Amazon & Co. auf die Probe.

Am 24. November 2025 geht das Erste zur besten Sendezeit einer Frage nach, die Millionen Menschen bewegt: Wie günstig sind Schnäppchen wirklich? In der Dokumentation «Die Wahrheit über Schnäppchen-Preise» (20:15 Uhr) untersucht Filmemacherin Katja Herr das Phänomen der permanenten Rabattaktionen  von Prime Day über Black Friday (am 28. November!) bis Cyber Monday (1. Dezember). Dabei begleitet das Filmteam sowohl passionierte Schnäppchenjägerinnen und -jäger als auch Preisprofis über mehrere Monate hinweg, um herauszufinden, ob die vermeintlichen Preisnachlässe tatsächlich lohnenswert sind.

Die Doku deckt auf, mit welchen psychologischen Tricks Online-Händler und Werbekampagnen arbeiten. Gespräche mit Psychologen, Webshop-Designern und Marktforschern zeigen, wie gezielt Kaufreize gesetzt werden  etwa durch Farbcodes, Countdown-Zähler oder künstliche Verknappung. Um den Effekt noch genauer zu verstehen, lässt das Team sogar das menschliche Gehirn vermessen, während es auf Rabattangebote reagiert. So entsteht ein spannender Mix aus Verbrauchertest, Wissenschaft und investigativer Recherche.

Am Ende stellt der Film die entscheidende Frage: Sparen wir wirklich  oder nur scheinbar? Die Erkenntnisse aus monatelanger Beobachtung und zahlreichen Experimenten zeichnen ein klares Bild davon, wie manipulierbar unser Konsumverhalten ist. «Die Wahrheit über Schnäppchen-Preise» liefert nicht nur überraschende Einsichten in die Welt des Online-Handels, sondern ist auch ein warnender Blick hinter die glänzenden Rabatt-Logos der Shopping-Plattformen.

