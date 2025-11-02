Netflix zeigt ab November «Three Idiots in Kenya»

Das Format «New Journey to the West» bekommt ein internationales Spin-off: «Three Idiots in Kenya» startet am 25. November 2025 weltweit auf Netflix. In der Show begeben sich die drei koreanischen Entertainer Lee Soo Geun, Eun Ji Won und Kyuhyun auf eine ebenso chaotische wie humorvolle Safari-Reise durch Kenia begleitet von Giraffen, Abenteuern und jeder Menge Selbstironie.
Die Idee zur Serie geht auf die siebte Staffel von «New Journey to the West» im Jahr 2019 zurück, als das Trio bei einem Gewinnspiel einen Aufenthalt im berühmten Giraffe Manor in Nairobi gewann. Nun wird das Versprechen von damals eingelöst unter der Regie von Na Young Suk, dem Star-Produzenten hinter koreanischen Erfolgsformaten wie «2 Days & 1 Night», «Three Meals a Day», «Youns Kitchen» und «Earth Arcade». Für Na ist es zugleich das erste Variety-Projekt seines Teams, das exklusiv für Netflix produziert wurde.
Im frisch veröffentlichten Teaser zeigen sich Lee, Eun und Kyuhyun in traditionellen kenianischen Outfits, bevor Szenen mit frei herumlaufenden Giraffen in der Savanne folgen inklusive eines skurrilen Highlights: Kyuhyun teilt einen Kuss mit einer Giraffe. Regisseur Na Young Suk erklärte dazu augenzwinkernd: Wir wollten zeigen, wie koreanischer Varieté-Humor auch international funktioniert. Co-Regisseurin Kim Ye Seul ergänzte, man habe mit dem Format bewusst einen klassischen, herzlichen Variety-Stil gewählt eine Reise alter Freunde, die weltweit für gute Laune sorgen soll.
