US-Fernsehen

Netflix zeigt ab November «Three Idiots in Kenya»

von

Die Reisedokumentation ist mit Lee Soo Geun, Eun Ji Won und Kyuhyun besetzt.

Das Format «New Journey to the West» bekommt ein internationales Spin-off: «Three Idiots in Kenya» startet am 25. November 2025 weltweit auf Netflix. In der Show begeben sich die drei koreanischen Entertainer Lee Soo Geun, Eun Ji Won und Kyuhyun auf eine ebenso chaotische wie humorvolle Safari-Reise durch Kenia  begleitet von Giraffen, Abenteuern und jeder Menge Selbstironie.

Die Idee zur Serie geht auf die siebte Staffel von «New Journey to the West» im Jahr 2019 zurück, als das Trio bei einem Gewinnspiel einen Aufenthalt im berühmten Giraffe Manor in Nairobi gewann. Nun wird das Versprechen von damals eingelöst  unter der Regie von Na Young Suk, dem Star-Produzenten hinter koreanischen Erfolgsformaten wie «2 Days & 1 Night», «Three Meals a Day», «Youns Kitchen» und «Earth Arcade». Für Na ist es zugleich das erste Variety-Projekt seines Teams, das exklusiv für Netflix produziert wurde.

Im frisch veröffentlichten Teaser zeigen sich Lee, Eun und Kyuhyun in traditionellen kenianischen Outfits, bevor Szenen mit frei herumlaufenden Giraffen in der Savanne folgen  inklusive eines skurrilen Highlights: Kyuhyun teilt einen Kuss mit einer Giraffe. Regisseur Na Young Suk erklärte dazu augenzwinkernd: Wir wollten zeigen, wie koreanischer Varieté-Humor auch international funktioniert. Co-Regisseurin Kim Ye Seul ergänzte, man habe mit dem Format bewusst einen klassischen, herzlichen Variety-Stil gewählt  eine Reise alter Freunde, die weltweit für gute Laune sorgen soll.

Kurz-URL: qmde.de/165949
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Kandahar» mit Gerard Butler im ZDF-Montagskinonächster ArtikelNeue Folge der ZDF-Reihe «Katharina Tempel»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Love Is Blind: Italy» startet am 1. Dezember bei Netflix US-Fernsehen ID enthüllt düsteren Kriminalfall in «The Rocky Mountain Mortician Murder» US-Fernsehen «Caroline Flack: Search for the Truth» startet im November US-Fernsehen ESPN bringt «Monster AG»-Football-Event im Dezember US-Fernsehen BBC America und AMC+ starten «Kingdom» US-Fernsehen HBO dreht neue Ronan-Farrow-Dokumentation US-Fernsehen «Harry Wild» kehrt mit Spielfilmlangem Special zurück

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung