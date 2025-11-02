«Le Daron» kehrt mit Staffel 2 auf TF1 zurück

International

Didier Bourdon ist wieder zwischen Familienchaos und alten Geheimnissen unterwegs.

Ab Donnerstag, den 20. November um 21.10 Uhr, zeigt TF1 die zweite Staffel der Erfolgsseriemit Didier Bourdon und Mélanie Bernier in den Hauptrollen. Die neuen sechs Episoden setzen die turbulente Familiengeschichte rund um den Pariser Anwalt Vincent Daron fort  mit noch mehr Konflikten, Enthüllungen und emotionalen Verwicklungen.Nachdem seine Kinder Greg (Ludovik) und Esther (Audrey Pirault) das Familienunternehmen verlassen haben, um ihre eigene Kanzlei zu gründen, steht Vincent Daron (Didier Bourdon) vor einem persönlichen und beruflichen Scherbenhaufen. Die Zwillinge wollen ihren Vater bestrafen  für die Untreue gegenüber ihrer Mutter und das jahrelang verschwiegene Geheimnis einer Halbschwester, Pauline (Mélanie Bernier). Ausgerechnet gegen die eigenen Kinder muss der gestürzte Patriarch nun vor Gericht antreten.Während Vincent versucht, seine Fassade als souveräner Anwalt zu wahren, kämpft Pauline darum, in der zerrütteten Familie ihren Platz zu finden  und wird dabei selbst von der Rückkehr ihres Ex-Freundes aus der Bahn geworfen. Als schließlich eine dunkle Bedrohung aus der Vergangenheit auftaucht, die Daron und seine Ex-Frau Coco (Sophie Duez) jahrelang verdrängt haben, geraten alle alten Wunden erneut ans Licht.Die zweite Staffel von «Le Daron» stammt wie schon die erste aus der Feder von Manon Dillys und Anthony Maugendre, die gemeinsam auch für die Dialoge verantwortlich zeichnen. Regie führte Frank Bellocq, produziert wurde die Serie von JLA Productions in Koproduktion mit TF1. Neben Bourdon und Bernier gehören Frédérique Bel, Pierre-François Martin-Laval, Sébastien Castro, Pascal Demolon und Valérie Kaprisky zum hochkarätigen Ensemble.